Nürnberg - Nach einer Attacke am Nürnberger Hauptbahnhof am Donnerstagmorgen ist ein 30-jähriger Bundespolizist gestorben - nun meldete sich die Bundesinnenministerin zu Wort.



Dem jungen Polizisten war während einer Routinekontrolle ein Faustschlag versetzt worden. Am Freitag schaltete sich Nancy Faeser (SPD) ein: "Ich bin tief erschüttert über den Tod eines noch jungen Beamten der Bundespolizei in Nürnberg", sagte die Ministerin.



Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei würden zeigen, ob der Tod im Zusammenhang mit einem Angriff auf den Polizeibeamten in einem vorherigen Einsatz stehe. "Diese Ermittlungen müssen wir abwarten, bevor wir hieraus Schlüsse ziehen können", sagte Faeser.



Völlig außer Frage stehe, dass die Beamten der Bundespolizei tagtäglich für aller Sicherheit eintreten und sich dabei oft in erhebliche eigene Gefahr begeben müssten, so die Innenministerin.

