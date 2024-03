FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. März 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Synlab, Jahreszahlen (15.00 h Bilanz-Pk)

07:10 DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung



DEU: MTU, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), 1/24 08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2023 09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/24

09:00 CHE: KOF Consensus Forecast

10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/24

13:30 USA: CFNA-Index 2/24

15:00 USA: Neubauverkäufe 2/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Schlichtung in Tarifkonflikt um Lufthansa-Bodendienste beginnt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sollen im Tarifkonflikt für die etwa 25 000 Beschäftigten der Lufthansa am Boden schlichten. Die Schlichtung soll spätestens am 28. März enden.

EU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim «Kanzlergespräch» in Brandenburg/Havel

10:15 DEU: Pk der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU), Konstanz

BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt, Brüssel °





