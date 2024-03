"herzlich willkommen zur ersten Market Mover-Ausgabe im neuen Gewand! Wir hoffen, dass Ihnen der moderne Look genauso gut gefällt wie uns und dass wir, jetzt, wo auch der kalendarische Frühling endlich begonnen hat, mit frischem Schwung in die nächsten Wochen und Monate starten." Mit diesen Worten sollte das heutige Editorial eigentlich beginnen, und bis zur Mittagsstunde sah es auch danach aus, als ob wir heute in der neuen Version würde erscheinen können. Dann jedoch machte uns die Technik (oder besser deren Tücke) einen dicken Strich durch die Rechnung. Was wiederum zur Folge hat, dass wir auf das altbewährte Format zurückgreifen und ausnahmsweise nochmal in der alten Variante erscheinen (müssen). Die Attribute "neu" und "Schwung" können wir allerdings stehen lassen, denn die passen in dieser Woche ganz hervorragend zum deutschen Leitindex, der sich zuletzt - angetrieben von der US-Notenbank Fed - zu neuen Höhenflügen aufmachte. Nachdem Fed-Chef Powell am frühen Mittwochabend nämlich gleich drei (moderate) Zinssenkungsschritte für das laufende Jahr in Aussicht gestellt hatte, setzten die US-Indizes zu ordentlichen Kurssprüngen an. Und zogen den DAX entsprechend mit nach oben:

