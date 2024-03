Apple Inc. sieht sich zunehmend mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, da Behörden in den Vereinigten Staaten und Europa das Unternehmen wegen möglicher wettbewerbsfeindlicher Praktiken unter die Lupe nehmen. In den USA hat das Justizministerium eine Klage eingereicht, die Apple vorwirft, Wettbewerb und Innovationen bei Smartphones zu unterdrücken und Preise in die Höhe zu treiben. In Europa musste Apple bereits eine Geldstrafe von fast 2 Milliarden Euro für die Einschränkung von Musik-Streaming-Apps zahlen und steht weiterhin im Fokus der Durchsetzung des Digital Markets Act (DMA).

Veränderte Marktbedingungen und Investorenklagen

Die europäischen Wettbewerbshüter haben bereits eine Reihe von Regeln durchgesetzt, die Apple zu Änderungen an seinen Produkten gezwungen haben, darunter der [...]

Hier weiterlesen