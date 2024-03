Berlin - SPD und Grüne können leicht in der Wählergunst zulegen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Sozialdemokraten in dieser Woche auf 16 Prozent der Stimmen, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.



Die Grünen verbessern sich ebenfalls um einen Punkt und kommen auf 13 Prozent. CDU/CSU liegen mit 30 Prozent (+/- 0) der Stimmen unverändert auf Platz eins. Die FDP müsste mit 5 Prozent (+/- 0) um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Auch bei der AfD (19 Prozent), dem BSW (6 Prozent) und der Linken (3 Prozent) gibt es keine Veränderung. Die sonstigen Parteien könnten 8 Prozent der (- 2, davon 2 Prozent Freie Wähler) Stimmen auf sich vereinen.



Für die "Bild am Sonntag" hatte Insa 1.204 Personen im Zeitraum vom 18. Bis zum 22. März 2024 befragt. Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"

