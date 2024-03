© Foto: Sven Hoppe - Sven Hoppe / dpa



"Wie gewonnen, so zerronnen", so könnte man die Entwicklung bei Gold zum Wochenausklang deuten. Der Rücksetzer entwickelte dabei veritable Dynamik, was wiederum für die kommenden Tage nicht viel Gutes verheißt.Der Fed-Termin vom vergangenenMittwoch heizte die Preisrally bei Gold noch einmal an. Das Edelmetall jagte in Richtung 2.200 US-Dollar und setzte kurzzeitig auch darüber. Das vor dem Fed-Termin markierte Hoch nahe der Marke von 2.200 US-Dollar schien überwunden, die Weichen für eine sofortige Fortsetzung der Preisrally entsprechend gestellt. Doch dann passierte genau das, was aus charttechnischer Sicht in solchen Situationen unter allen Umständen nicht passieren sollte. Der Ausbruch …