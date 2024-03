DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone und Technion: Biotech-Forschung auf höchstem Niveau

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/24.03.2024/10:00) - Wenn sich ein hochinnovatives Forschungsunternehmen mit einer europäischen Spitzenuniversität zusammentut, kann Großes entstehen. Dies ist zum Beispiel der Fall bei NurExone und dem Technion - dem Israelischen Institut für Technologie. NurExone Biologic Inc (ISIN: CA67059R1091) ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das von Experten der Universität Tel Aviv und des Technion gegründet wurde. Unter anderem von der renommierten Professorin Shulamit Levenberg.

NurExone in exklusiver Gruppe von Unternehmen mit Hauptsitz auf dem Technion-Campus

Alles begann mit der NurExone-Mitbegründerin Prof. Shulamit Levenberg. Die ehemalige Dekanin des Fachbereichs Biomedizinische Technik am Technion leitet derzeit das Technion Center for 3D Bioprinting und das Rina & Avner Schneur Center for Diabetes Research. Sie hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den Krill-Preis für herausragende wissenschaftliche Forschung der Wolf Foundation. Im Jahr 2021 wurde Professor Levenberg zu einer der 50 einflussreichsten Frauen Israels ernannt; 2022 erhielt sie den Shimon Peres Lifetime Award. Sie gründete NurExone nach einem erfolgreichen Test mit intranasal verabreichten Exosomen (ExoPTEN) an gelähmten Ratten mit Rückenmarksverletzungen am Technion, bei dem wirklich überraschende Ergebnisse erzielt wurden: Die motorischen Funktionen wurden bei 75 % der Laborratten wiederhergestellt.

NurExone beabsichtigt, die Behandlung auf den Menschen zu übertragen, und das Unternehmen hat vom Technion und der Universität Tel Aviv eine weltweite Exklusivlizenz zur Entwicklung und Vermarktung der Technologie erhalten. NurExone verfügt außerdem über eine Exklusivlizenz des Technion für eine neuartige Patentfamilie mit zwei internationalen Patentanmeldungen, die ein System und ein Verfahren zur Herstellung extrazellulärer Vesikel (EVs) aus Stammzellen für andere Indikationen als Rückenmarksverletzungen beanspruchen. Professor Shulamit Levenberg und ihr Team stehen auch hinter dieser Technologie.

Darüber hinaus wird NurExone eine neue Einrichtung auf dem Campus der Technion-Universität zur Verfügung stellen. Dieser exklusive Standort wird NurExone einen ständigen Zugang zu den besten Talenten, Ressourcen und dem Humankapital der Universität ermöglichen. Die neuen Einrichtungen werden eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der revolutionären ExoPTEN- und ExoTherapy-Plattform des Unternehmens spielen. Die Entscheidung des Technion, NurExone Ressourcen auf dem Campus zur Verfügung zu stellen, zeigt den Glauben der Universität an das Unternehmen und seine Zukunft.

Das weltberühmte Technion und seine erfolgreichen Kooperationen mit der Industrie

Im Jahr 1912 gegründet, ist das Israel Institute of Technology eine renommierte Universität in Haifa, Israel, führend in Europa und bekannt für seine starke Ausrichtung auf Wissenschaft, Ingenieurwesen und technologiebezogene Disziplinen. Dies ist unter anderem dem ersten Präsidenten der deutschen Technion-Gesellschaft¹ zu verdanken: Prof. Albert Einstein. Heute ist die Universität besonders forschungsorientiert, hat maßgeblich zu technologischen Fortschritten und Innovationen beigetragen und ist an zahlreichen bahnbrechenden Entdeckungen und Entwicklungen beteiligt.

Das Technion arbeitet mit internationalen Universitäten und Institutionen zusammen und hat ein globales akademisches Netzwerk aufgebaut. Außerdem unterhält es Partnerschaften mit der Industrie und engagiert sich aktiv für den Technologietransfer und die Kommerzialisierung der Forschung. So unterhält beispielsweise PTC Inc² (ISIN: US69370C100), ein weltweit führendes Softwareunternehmen, das Industrieunternehmen bei der digitalen Transformation der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung unterstützt, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum am Technion.

Die Institution hat wesentlich zu Israels Ruf als Zentrum für technologische Innovation beigetragen und die wissenschaftliche und technologische Landschaft des Landes entscheidend mitgeprägt. Im Jahr 2023 sicherte sich das Technion mit 48 Patenten in den USA den ersten Platz unter den Universitäten in Israel und Europa?. Weltweit rangiert es auf Platz 65 und gehört zu den Top 20 in Bezug auf Patente pro Forscher. Die verbesserte Platzierung im Vergleich zu 2022 zeigt den kontinuierlichen Anstieg der Innovation und unterstreicht die zentrale Rolle akademischer Einrichtungen bei der Anwendung von Forschung und Innovation, von der auch NurExone Biologic Inc. profitieren sollte.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com/ Land: Israel & Kanada

Quellen: ¹ https://deutsche-technion-gesellschaft.de/das-technion/ ² https://www.ptc.com/ ³ https://de.wikipedia.org/wiki/Shai_Agassi - https://www.technion.ac.il/en/2024/02/the-technion-ranks-first-in-europe-in-registering-patents-in-the-united-states/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.dr-reuter.eu )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +496915325857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2024 05:00 ET (09:00 GMT)