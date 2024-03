© Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa



Henning Gebhard, Chef von HollyHedge Consult, diskutiert die Rolle von Kupfer und Gold als mögliche Indikatoren für wirtschaftliche Erholung. Kupfer, wichtig für die Energie- und Mobilitätsbranche, sieht eine steigende Nachfrage, besonders aus China, die jedoch noch keinen generellen Aufschwung signalisiert. Gold gewinnt angesichts fallender Realzinsen und verbesserter Zinserwartungen an Bedeutung, unterstützt durch starke Nachfrage aus Asien. Trotzdem mahnt die jüngste Inflation in den USA zur Vorsicht bezüglich allzu optimistischer Zinssenkungserwartungen. Der Interviewte sieht auch in Halbleitern und Bitcoin, trotz deren Sonderkonjunkturen, keine eindeutigen Aufschwungssignale. Während …