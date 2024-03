© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde



Anleger sind in einem KI-Goldrausch. SEC-Chef Gary Gensler hat zwei Unternehmen wegen "KI-Washing" angeklagt, um Anleger vor unaufrichtigen Marketingaussagen zu schützen.Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Montag mitgeteilt, dass sie gegen die Anlageberater Delphia und Global Predictions Anklage erhoben hat, weil sie irreführende Behauptungen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz aufgestellt haben. Delphia wurde angeklagt, nachdem es fälschlicherweise behauptet hatte, es nutze KI, um "vorherzusagen, welche Unternehmen und Trends den Durchbruch schaffen werden, um vor allen anderen in sie zu investieren", so die SEC. Global Predictions behauptete, es sei der "erste …