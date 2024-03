BERLIN (dpa-AFX) - Der Migrationsforscher Gerald Knaus hat vor einer zunehmenden Zahl von Flüchtlingen gewarnt, falls die Ukraine den Krieg gegen Russland verlieren sollte. "Diejenigen, die in Europa zögern, die Ukraine stärker zu unterstützen, haben immer noch nicht wirklich erfasst, was auf dem Spiel steht", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). "Denn wenn die Ukraine den Krieg verliert, dann erleben wir die weltweit größte Fluchtbewegung seit den 1940er-Jahren. Dann kommen viele Millionen Menschen mehr."

Er erklärte weiter: "Wir haben jetzt bereits etwa zehn Millionen vertriebene Ukrainer." Aber viele weitere Millionen Menschen seien in der Ukraine geblieben, weil sie auf einen Erfolg setzten. "Schwindet dieser Glaube, könnte die Zahl sehr schnell sehr stark wachsen - so wie in den Wochen nach Kriegsbeginn am 24. Februar 2022. Da waren es drei Millionen Flüchtlinge in drei Wochen."

Er wolle ungern prognostizieren, wie viele von den zusätzlichen Flüchtlingen in einem solchen Fall voraussichtlich nach Deutschland kämen, sagte der Migrationsforscher. Klar sei aber, dass bis zuletzt von den 4,2 Millionen ukrainischen Flüchtlingen in der Europäischen Union 1,2 Millionen nach Deutschland geflohen seien. "Das sind pro Kopf weniger als in Polen, Tschechien und Bulgarien, allerdings über zehnmal mehr als in Frankreich."