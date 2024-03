Berlin, 25. März 2024 (ots/PRNewswire) -STL (https://stl.tech/) (NSE: STLTECH), ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, wird auf einer der renommiertesten Branchenveranstaltungen in Europa, der FTTH Conference 2024 in Berlin, Deutschland, seine Glass to Gigabit vorstellen. STL's Glass to Gigabit zeigt die integrierte Fähigkeit des Unternehmens zur Herstellung optischer Produkte - von der eigenen Glasvorform bis hin zu optischen Verbindungsprodukten - und unterstreicht damit sein Engagement für den Aufbau moderner Glasfasernetze in ganz Europa.Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Optik gehört STL zu den sechs Anbietern weltweit, die über die gesamte Wertschöpfungskette für Glasfasern verfügen, angefangen bei der Glasvorform über Glasfasern und Kabel bis hin zu Lösungen für die optische Verbindungstechnik. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Region und seinen fortschrittlichen Fertigungseinrichtungen in Italien ist STL ein wichtiger Partner für die regionalen Dienstleister, der zweckmäßige Lösungen liefert, die Nachfrage nach Fasern befriedigt und die Vorlaufzeiten in ganz Europa verkürzt. Die Glasfaserkabel- und Konnektivitätslösungen von STL sind bei den führenden Dienstleistern in der Region sehr erfolgreich.Auf der FTTH Conference 2024 präsentiert STL vom 19. bis 21. März 2024 am Stand G17 in Halle 25 seine optischen Netzwerk- und Konnektivitätslösungen, die speziell für die Anforderungen unterschiedlicher Netzarchitekturen entwickelt wurden. Diese umfassen:- Die weltweit ersten extern zertifizierten optischen Produkte mit Umweltzeichen - eine Reihe von ISO 14024- und EU-Richtlinien-konformen, zertifizierten optischen Produkten mit Umweltzeichen- 180-Mikron-Glasfaser - ermöglicht kleinste Durchmesser in Kabeln mit höchsten Faserdichten. Diese G657 A2-Faser kombiniert knickunempfindliche Eigenschaften mit einem vollständig rückwärtskompatiblen Kabeldesign, was sie zu einer "einsatzbereiten" Innovation macht- Celesta Intelligent Bonded Ribbon Cable - ein hochdichtes Glasfaserkabel mit einer Kapazität von bis zu 6.912 Glasfasern. Ein 26 % schlankeres Kabel im Vergleich zu herkömmlichen Bündeladerkabeln mit der gleichen Faseranzahl bietet eine robuste Leistung für Kanalinstallationen mit der Produktivität von Massenfusionsspleißen mit hoher Faseranzahl.- Optische Verbindungslösungen Opt CRS, Opto-bolt und Optoblaze - Optoblaze und Opto-bolt sind vorgefertigte, gehärtete Verbindungslösungen, die nach europäischen (IEC) und US-amerikanischen (Telcordia) Leistungsstandards qualifiziert sind. Diese Lösung verkürzt die Installationszeit erheblich, da sie die Installation vor Ort vereinfacht und die Kompatibilität mit bestehenden Netzen getestet und nachgewiesen hat. Opto CRS ist ein robustes Gehäuse der Schutzart IP68, das für unterirdische und oberirdische Netze verwendet wird und in hohem Maße mit verschiedenen Netzarchitekturen kompatibel ist, was zu einer längeren Lebensdauer des Netzes und geringeren Kosten führt.Rahul Puri, Regional Head, Europe, STL, sagte: "Europa macht große Fortschritte auf dem Weg zu einer Gigabit-Wirtschaft, und optische Netzwerke spielen dabei eine Schlüsselrolle. Mit unseren fortschrittlichen Glasfaserkabel- und Konnektivitätsanlagen, Kompetenzzentren in Italien und einer starken lokalen Lieferkette arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um den Aufbau von Gigabit-Netzwerken zu beschleunigen und das Leben von Milliarden von Menschen zu verändern, indem wir die Welt verbinden."Über STL - Sterlite Technologies Ltd:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Kontakt:STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von 5G-, ländlichen, FTTx-, Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzen. Mehr lesen, Kontakt, stl.tech | Twitter | LinkedIn| YouTubeÖffentlichkeitsarbeit Ansprechpartner für InvestorenSoumi Das Chetan WaniTelefon: +91 7028466673 Telefon: +91 9712975633mailto:soumi.das1@stl.tech mailto:chetan.wani@stl.tech Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2259921/4553901/STL_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/stl-treibt-europas-gigabit-ambitionen-voran-und-stellt-auf-der-ftth-konferenz-2024-die-fahigkeit-von-glass-to-gigabit-vor-302097873.htmlOriginal-Content von: Sterlite Technologies Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128162/5742662