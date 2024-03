Der Allnighter als Signal für Leistungsbereitschaft ist out. Schlaf ist gut für die Karriere - vor allem für Führungskräfte und in fordernden Jobs. Was haben wir sie bewundert, diese Typen in der Uni, die vor der Klausur zwei Nächte lang durchlernten - und dann bestanden sie auch noch. Später die Typen, die die ganze Nacht durcharbeiteten und morgens ein halbwegs brauchbares Ergebnis vorweisen konnten. Schlafmangel war immer eine verdammt coole Sache ...

