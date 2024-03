FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar. Das war etwas mehr als der jüngst markierte dreiwöchige Tiefstand. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0823 Dollar festgesetzt.

Der Wochenbeginn am Devisenmarkt verspricht eher unspektakulär zu werden. Es stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve äußern sich einige ranghohe Vertreter. Im Euroraum dürfte es mangels Konjunkturzahlen überwiegend ruhig bleiben./bgf/jha/