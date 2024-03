© Foto: Hasan Mrad - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Strategen von JPMorgan gehen davon aus, dass die Talfahrt des Bitcoin gerade erst begonnen hat. Was sie erwarten.Der Bitcoin ist seit seinem Allzeithoch um mehr als 10 Prozent gefallen, da die Nachfrage nach neuen börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds nachlässt. Die Strategen von JPMorgan Chase warnen, dass es noch Spielraum für einen weiteren Rückgang gebe. Die Gruppe der 10 Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnete gerade den größten dreitägigen Abfluss seit der Einführung der Produkte am 11. Januar. Die vergangene Woche war für die weltweit größte Kryptowährung eine ihrer schlechtesten in diesem Jahr, nachdem sie um rund 4 Prozent gefallen ist. Der Token wechselte am Montag um 07:30 Uhr bei …