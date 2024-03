DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Hyundai Motor und das Schwesterunternehmen Kia Motors rufen in den USA zusammen 147.110 Elektrofahrzeuge zurück. Grund sind mögliche Defekte in einem Ladegerät, die zu einem Stromverlust während des Betriebs führen können, wie die US-Bundesbehörde für Fahrzeugsicherheit mitteilte. Hyundai wird 98.878 Fahrzeuge bestimmter Ioniq- und Genesis-Marken zurückrufen, Kia 48.232 wird EV6-Fahrzeugmodells zurückrufen. Bereits eine Woche zuvor hatten Hyundai und Kia rund 170.000 Elektrofahrzeuge in Südkorea wegen desselben Problems zurückgerufen. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden in den USA und Südkorea können Autobesitzer ihre Fahrzeuge kostenlos überprüfen lassen, um das Ladegerät bei Bedarf auszutauschen und die Software zu aktualisieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keien wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,30 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.284,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.543,75 -0,2% Nikkei-225 40.414,12 -1,2% Hang-Seng-Index 16.478,40 -0,1% Kospi 2.737,57 -0,4% Shanghai-Composite 3.041,66 -0,2% S&P/ASX 200 7.811,90 +0,5% Stand +/- %

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Tokio sprechen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen nach dem Erreichen eins Rekordhochs am Freitag. Die Vorgabe der Wall Street sei wenig inspirierend und dem Markt fehlten in der Breite die Impulse, heißt es. Der Markt warte auf möglicherweise bewegende Konjunkturdaten im Verlauf der Woche - insbesondere neue Inflationsdaten aus den USA, die maßgeblich sein könnten für die von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im Jahresverlauf. In Hongkong geht es für Meituan um 8,7 Prozent nach oben, nachdem der Online-Einzelhandelsdienstleister robuste Viertquartalszahlen ausgewiesen hat. Wuxi Apptec und Wuxi Biologics legen um je rund 8 Prozent zu. Hier sorgt für Käufe, dass in den USA der Republikaner Mike Gallagher zurücktreten will. Er gilt als Mitinitiator der Pläne zur Eindämmung der US-Geschäfte chinesischer Biotechnologieunternehmen. Nach besser als erwartet ausgefallenen Viertquartalszahlen verteuert sich die Aktie des Ölunternehmen Cnooc um 1,9 Prozent. In Seoul büßen Hyundai und Kia je knapp 1 Prozent ein, nachdem die beiden Unternehmen nun auch in den USA Elektrofahrzeuge wegen möglicher technischer Probleme zurückrufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.475,90 -0,8% -305,47 +4,7% S&P-500 5.234,18 -0,1% -7,35 +9,7% Nasdaq-Comp. 16.428,82 +0,2% 26,98 +9,4% Nasdaq-100 18.339,44 +0,1% 19,07 +9,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 833 Mio 1.010 Mio Gewinner 942 1.923 Verlierer 1.859 900 Unverändert 101 88

Uneinheitlich - Nach der jüngsten Rekordjagd tendierten Anleger zu Gewinnmitnahmen oder Nichtstun. Bei den Einzelwerten ging es für den Dow-Wert Nike um 6,9 Prozent nach unten. Der Sportartikelhersteller hatte mit seinen Drittquartalszahlen zwar die Erwartungen übertroffen, aber zugleich angekündigt, mit sinkenden Umsätzen zu rechnen. Dagegen legten Fedex um 7,4 Prozent zu. Der Logistiker verdiente im dritten Geschäftsquartal trotz einer niedrigeren Nachfrage mehr und übertraf die Erwartungen. Stützend wirkte auch die Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 5 Milliarden Dollar. Tesla (-1,2%) litten unter einem Bloomberg-Bericht, wonach der Autobauer die Produktion in China gesenkt haben soll angesichts eines langsameren Absatzwachstums. Lululemon Athletica knickten um 16 Prozent ein. Der Sportbekleidungshändler übertraf zwar mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen. Allerdings zeigte sich der Markt von der Umsatzprognose enttäuscht. Die Apple-Aktie konnte sich nach dem deftigen Vortagesminus um 0,5 Prozent etwas erholen. Sie hatte in Reaktion auf eine Kartellklage fast 5 Prozent verloren.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,60 -3,9 4,63 17,6 5 Jahre 4,19 -6,6 4,26 19,3 7 Jahre 4,21 -6,8 4,28 24,0 10 Jahre 4,21 -5,2 4,26 32,9 30 Jahre 4,39 -5,2 4,44 41,7

Am Zinsterminmarkt stieg die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung im Juni nach dem taubehnaften Auftritt der Fed am Mittwoch wieder an auf rund 75 Prozent. Dazu passend sanken am Anleihemarkt die Renditen merklich.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0818 +0,1% 1,0809 1,0824 -2,1% EUR/JPY 163,65 +0,1% 163,51 163,91 +5,2% EUR/GBP 0,8580 +0,0% 0,8580 0,8582 NV GBP/USD 1,2608 +0,1% 1,2597 1,2611 NV USD/JPY 151,28 +0,0% 151,26 151,43 NV USD/KRW 1.342,04 -0,2% 1.344,13 1.341,10 NV USD/CNY 7,2076 +0,9% 7,1425 7,2277 NV USD/CNH 7,2491 -0,4% 7,2785 7,2652 +2,0% USD/HKD 7,8204 -0,0% 7,8219 7,8180 NV AUD/USD 0,6523 +0,1% 0,6516 0,6516 NV NZD/USD 0,5995 +0,1% 0,5989 0,6009 NV Bitcoin BTC/USD 67.002,25 +0,1% 66.968,40 66.290,12 +53,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar setzte trotz der sinkenden US-Marktzinsen die Erholung vom Vortag fort, gestützt von den jüngsten robusten US-Konjunkturdaten. Daneben hieß es, weil die Schweiz ihre Geldpolitik bereits gelockert habe und die EZB wahrscheinlich folgen werde, wirkten die US-Notenbanker im Vergleich dazu falkenhaft. Das verleihe dem Dollar Auftrieb. Der Dollarindex gewann 0,4 Prozent.++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,00 80,63 +0,5% +0,37 +11,5% Brent/ICE 85,83 85,43 +0,5% +0,40 +11,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für die Ölpreise ging es um 0,3 Prozent nach unten, bereits den dritten Tag in Folge nach dem Erreichen eines Fünfmonatshochs. Im Handel war von ein er überfälligen technischen Gegenreaktion die Rede.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.165,95 2.166,94 -0,0% -1,00 +5,0% Silber (Spot) 24,62 24,68 -0,3% -0,06 +3,6% Platin (Spot) 898,07 897,85 +0,0% +0,22 -9,5% Kupfer-Future 4,02 4,01 +0,4% +0,02 +2,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 2.164 Dollar je Feinunze. Wie auch beim Öl dürfte auch der festeren Dollar für Druck gesorgt haben, denn er verteuert sowohl das Öl wie auch das Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollar-Raum.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 19.00 UHR

MALAYSIA - Inflation

Die Verbraucherpreise in Malysia zeigten im Februar einen Anstieg von 1,8 Prozent zum Vorjahr. Ökonomen hatten 1,5 Prozent geschätzt.

USA - Haushaltspolitik

US-Präsident Joe Biden hat ein 1,2 Billionen Dollar schweres Finanzierungspaket unterzeichnet, mit dem ein teilweiser Shutdown der Regierung abgewendet und die Finanzierung der Bundesbehörden bis in den Herbst gesichert ist.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der Anlagen, die in den USA nach Öl bohren, ist in der vergangenen Woche um 1 auf 509 gesunken und lag damit um 84 niedriger als vor einem Jahr. Der Rückgang folgt einem Anstieg in der Woche zuvor um um 6.

ABBVIE

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Eierstockkrebs-Medikament Elahere die volle Zulassung erteilt. Abbvie hatte es im Rahmen der milliardenschweren Übernahme des Biotechnologieunternehmens Immunogen in sein Portfolio aufgenommen.

UNITED AIRLINES

Die US-Luftfahrtaufsichtsbehörde verschärft nach einer Reihe von Sicherheitsproblemen in den vergangenen Wochen die Kontrollen.

