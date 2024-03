Der aktuelle Vorstandsvorsitzende von BASF, Martin Brudermüller, wird Ende April seinen Posten an Markus Kamieth übergeben. Zu den wichtigsten Entscheidungen in seiner Amtszeit gehört der Bau eines weiteren Verbundstandorts in China. Diesbezüglich gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Kritik. Nun hat sich Brudermüller erneut gerechtfertigt. Er erklärte, dass sich der Chemieriese durch die Investitionen von knapp zehn Milliarden Euro im Reich der Mitte nicht zu abhängig vom chinesischen Markt ...

