Die gute Stimmung der Anleger riss auch in der Vorwoche nicht ab, sodass der Dax seine Rekordjagd forsetzen konnte. Der deutsche Leitindex überwand am Freitag erstmals die Marke von 18.200 Punkten und markierte bei 18.225,97 Zählern ein neues Rekordhoch. Doch in der neuen und verkürzten Handelswoche vor Ostern könnte es ruhiger auf dem Börsenparkett werden. ...

