Durch ihren Investment-Arm "Leaps by Bayer" engagiert sich Bayer kontinuierlich in der Förderung von aufstrebenden Unternehmen, die sich in den Anfangsphasen ihrer Entwicklung befinden. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen ist Boundless Bio. Dieses strebt nun an die Börse.Die Beteiligung an Boundless Bio erfolgte im Rahmen einer überzeichneten Serie-C-Finanzierungsrunde im Mai 2023, an der auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...