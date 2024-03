TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten hat am Montag insbesondere die Börse in Tokio unter den recht schwachen Vorgaben aus den USA gelitten. Der japanische Leitindex Nikkei-225 fiel um 1,16 Prozent auf 40 414,12 Punkte.

An der Wall Street hatten die Anleger nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag Gewinne mitgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,77 Prozent praktisch auf seinem Tagestief.

An den chinesischen Börsen hielten sich die Verluste zu Wochenbeginn in Grenzen. Der CSI 300 mit einer Auswahl von Werten, die an den chinesischen Festlandsbörsen notiert sind, ging 0,54 Prozent tiefer aus dem Handel. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gab der Hang Seng zuletzt um 0,28 Prozent nach.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang hatte die Sorgen der Investoren bezüglich der Herausforderungen für die Wirtschaft heruntergespielt. Li sagte, die Regierung verstärke die politische Unterstützung, um das Wachstum anzukurbeln. Die systemischen Risiken würden angegangen.

Der australische S&P/ASX 200 dagegen schloss 0,53 Prozent im Plus. In Sydney zogen insbesondere Immobilienwerte an./la/jha/

