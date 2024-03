Von Thomas Stucki, CIO St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Wer am Devisenmarkt mit Leverage spekulieren will, für den drängt sich der Franken als Spielwiese auf. Der Handel im Franken ist liquide genug, um grössere Positionen aufbauen zu können. Er ist auf der anderen Seite aber auch nicht zu gross, so dass man den Kurs mit einer konzertierten Aktion noch in die gewünschte Richtung bewegen kann. Gemäss der letzten Währungsstatistik der Bank für Internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...