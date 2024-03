Dalberg Advisors (https://Dalberg.com/), hat den Zuschlag für das Programm Private Sector Engagement Strategic Collaboration and Leading-Edge Engagement ("PSE SCALE") bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um einen Rahmenvertrag für Beratungsleistungen, der die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID: https://www.USAID.gov/) dabei unterstützen wird, den Privatsektor einzubinden, um entwicklungspolitische und humanitäre Ergebnisse zu erzielen. Durch den Fünfjahresvertrag mit einem Volumen von 99,1 Millionen Dollar werden Dalberg und seine Partner USAID dabei unterstützen, Partnerschaften mit dem Privatsektor weltweit zu beschleunigen und die Fähigkeit der Behörde zur Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zu verbessern.

PSE SCALE ist eine Erweiterung der mehr als 20-jährigen Bemühungen von USAID, zunehmend Partnerschaften mit dem Privatsektor einzugehen und in diesen zu investieren, um die entwicklungspolitischen und humanitären Ziele der Behörde zu erreichen. Es stellt das Flaggschiff zur Verbesserung der Kapazitäten von USAID für die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor dar und bietet eine Reihe von technischen und beratenden Dienstleistungen für USAID-Missionen und operative Einheiten, die ein Engagement im Privatsektor ausbauen oder beschleunigen wollen. Die Aktivitäten umfassen Unterstützung bei der Strategieentwicklung, der organisatorischen Effektivität, der Entwicklung von Arbeitskräften, der Förderung von Partnerschaften, der Marktforschung und mehr. In einem zunehmend komplexen globalen Umfeld besteht das Ziel dieser Arbeit darin, USAID als kompetenten und wichtigen Partner für Unternehmen zu positionieren, die Wachstum und Innovation in neuen Märkten vorantreiben, Risiken reduzieren und Nachhaltigkeitsziele vorantreiben wollen.

Dalberg und ein Konsortium von Partnern- 60 Decibels (https://60Decibels.com/), CrossBoundary (https://CrossBoundary.com/), Vera Solutions (https://VeraSolutions.org/), and Social Solutions International (https://www.SocialSolutions.biz/)- werden ein umfassendes und integriertes Dienstleistungspaket anbieten, das nach Bedarf und als Reaktion auf Bedürfnisse und Möglichkeiten in jeder Betriebseinheit von USAID bereitgestellt wird. Das Team verfügt gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung in der Betreuung von Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor in einem breiten Spektrum von Fragen der nachhaltigen Entwicklung.

"Dalberg freut sich sehr, USAID bei der Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zu unterstützen. Unsere Erfahrung und lokalen Netzwerke in den Märkten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas machen Dalberg zu einem natürlichen Partner für USAID", sagte Gaurav Gupta, Dalbergs Global Managing Partner. "Mit mehr als 1.100 Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor können wir auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Gestaltung erfolgreicher sektorübergreifender Partnerschaften verweisen, die allen Beteiligten helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Über Dalberg Advisors:

Dalberg Advisors ist ein strategisches Beratungsunternehmen, das Strategiekenntnisse und analytische Fähigkeiten des privaten Sektors mit fundierten Kenntnissen und Netzwerken in Schwellen- und Grenzmärkten verbindet. Dalberg arbeitet aktiv im öffentlichen, privaten und philanthropischen Sektor, um seine Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 25 Standorten in Afrika, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Europa und den USA. Dalberg Advisors ist Teil der Dalberg Group, die eine Reihe von missionsorientierten Unternehmen Dalberg Advisors, Dalberg Data Insights, Dalberg Design, Dalberg Media, Dalberg Implement, Dalberg Research und die gemeinnützige Organisation Dalberg Catalyst umfasst.

