Nach einer deutlichen Korrektur in der Vorwoche präsentiert sich der Kryptomarkt zum Start in die neue Woche ungleich freundlicher. Die kumulierte Marktkapitalisierung aller Coins und Token klettert am Montagmorgen auf 24-Stunden-Sicht um mehr als vier Prozent auf 2,56 Billionen Dollar. Dazu tragen insbesondere auch Bitcoin und Ethereum bei.Der Bitcoin-Kurs stieg am Morgen um fast fünf Prozent auf 67.115 Dollar und hat die Verluste aus der Vorwoche damit nahezu wieder ausgeglichen. Nach Daten des ...

