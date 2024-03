EQS-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahreszahlen 2023



25.03.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Karlsberg Brauerei veröffentlicht Jahreszahlen 2023 Umsatzwachstum im Markengeschäft und stabile Ergebnisentwicklung

Positiver Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024 Homburg, 25. März 2024 - Die Karlsberg Brauerei GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A254UR) hat ihren Jahresabschluss 2023 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum konnte das Unternehmen ein Umsatzwachstum im Markengeschäft und erneut ein deutlich positives Ergebnis erzielen. Das Neukundengeschäft in der Gastronomie, der stetige nationale Distributionsausbau der Marke MiXery im Lebensmitteleinzelhandel sowie die Einführung neuer Produkte haben in Kombination mit Preiserhöhungen zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen. Der Bruttoumsatz der Karlsberg Brauerei erhöhte sich im Berichtsjahr um 2,0 Mio. EUR (+ 1,4 %) auf 153,3 Mio. EUR. Die Getränkeumsätze im Inland in Höhe von 123,6 Mio. EUR lagen mit einem Anstieg von rund 2,5 Mio. EUR (+ 2,1 %) über dem Vorjahresniveau. Die Marken Karlsberg und MiXery verzeichneten im Berichtsjahr Umsatzzuwächse von zusammen 4,3 %. Die Produkteinführung von MiXery Iced Purple und die Einführung der Euro-Flasche für das Spezialitätensortiment haben hierbei deutlich zur Umsatzsteigerung beigetragen. Die Marke Karlsberg konnte neben einem deutlichen Umsatzanstieg auch mengenmäßig leicht zulegen und sich somit besser als der Markt entwickeln. Die Marke MiXery konnte gegenüber Vorjahr die Marktanteile im nationalen Segment der alkoholhaltigen Biermischgetränke leicht steigern. Die Getränkeumsätze im Auslandsgeschäft in Höhe von 22,4 Mio. EUR gingen dagegen zurück und lagen 0,8 Mio. EUR (- 3,4 %) unter dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung konnte trotz der deutlich spürbaren Auswirkungen erhöhter Rohstoff-, Energie- und Logistikpreise ein deutlich positives Ergebnis erzielt werden. Die operativen Ergebniskennzahlen adjustiertes EBITDA und adjustiertes EBIT haben sich solide gezeigt und lagen bei 17,7 Mio. EUR respektive 8,4 Mio. EUR (2022: 17,6 Mio. EUR respektive 8,7 Mio. EUR). Darüber hinaus wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte Investitionen in die Gastronomie und die Produktausstattung sowie in den Standort zur Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs getätigt. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Mehrweg-Flaschenreinigungsmaschine im November 2023 soll künftig alleine der Wasser- und Dampfverbrauch in diesem Produktionsschritt um bis zu 70 % reduziert werden. Christian Weber, Geschäftsführender Gesellschafter der Karlsberg Brauerei KG Weber: "Als Team konnten wir uns erfolgreich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten. Mit unserem starken Markenportfolio sind wir gut aufgestellt für die Zukunft. Wir sind stolz auf unsere Erfolge und werden auch in Zukunft den strategischen Fokus auf das Wachstum unserer großen Marken im In- und Ausland sowie die nachhaltige Verbesserung unserer Ertragskraft legen." Markus Meyer, Geschäftsführer der Karlsberg Brauerei GmbH, erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024 einen leichten Umsatzanstieg. Bei einem zu erwartenden weiterhin hohen Preisniveau bei Rohstoffen und Energie geht die Geschäftsführung davon aus, dass das adjustierte EBITDA ebenfalls leicht über dem des abgelaufenen Jahres liegen wird. Der Jahresabschluss der Karlsberg Brauerei ist auf der Unternehmenswebseite unter https://investoren.karlsberg.de/investoren/ im Bereich Finanzpublikationen abrufbar. Über die Karlsberg Brauerei GmbH Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei. Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte, wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jurys internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke MiXery steht wie keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg, die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe anspricht.

Kontakt Public Relations

Petra Huffer

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de



Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0)221 91 40 975

dariusch.manssuri@ir-on.com



Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 | 66424 Homburg |

Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866



25.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com