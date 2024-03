Der Elektroautohersteller Tesla hat laut einem Bericht von Bloomberg die Produktion in seinem Werk in Shanghai aufgrund des schleppenden Wachstums bei den Verkäufen, des harten Wettbewerbs und des harten Preiskampfs heruntergefahren.Dem Artikel zufolge hat das Unternehmen den Arbeitsplan für die Beschäftigten von sechseinhalb auf fünf Tage pro Woche geändert, um die Produktion des Model Y und der Limousine Model 3 zu reduzieren. Das Werk in Shanghai, die weltweit größte Fabrik für reine Elektroautos, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...