Dreieich (ots) -Immer mehr Menschen sehnen sich danach, aus der herkömmlichen Jobroutine auszubrechen und ihr Einkommen online zu generieren. Für viele bleibt dies jedoch ein unerreichbarer Traum. Doch Fynn Diroll beweist, dass es möglich ist: Bereits im Alter von 16 Jahren gelang es ihm, ein eigenes Online-Business aufzubauen und damit einen fünfstelligen Monatsumsatz zu erzielen. Heute teilt er sein Wissen mit anderen und unterstützt sie dabei, ebenfalls finanzielle Unabhängigkeit durch Online-Geschäftsmodelle zu erlangen. Wie sein Werdegang aussieht und wie es andere schaffen, ebenfalls mit diesem Geschäftsmodell erfolgreich zu werden, erfahren Sie hier.Für zahlreiche Menschen beginnt der Tag mit dem Weckerklingeln und einem unangenehmen Gefühl im Bauch, wenn sie an die bevorstehende Arbeit denken. Tag für Tag ziehen sie sich, unabhängig von Alter oder Erfahrung, zu einem Job, der sie unglücklich macht. Die steigende Inflation und globale Krisen verstärken den Wunsch vieler, sich von der traditionellen nine-to-five-Arbeit zu lösen. Bei der Suche nach Alternativen sticht das Konzept des Online-Business hervor. Jedoch fühlen sich viele von der Vielfalt an Angeboten überfordert und hegen Bedenken hinsichtlich möglicher Betrugsfälle. Manche fürchten auch, nicht über die erforderlichen Fähigkeiten zu verfügen, um ein neues finanzielles Standbein aufzubauen oder schrecken davor zurück, sich online öffentlich präsentieren zu müssen. "Diese Sorgen sind komplett unbegründet", sagt Fynn Diroll. "Jeder kann mit einem eigenen Online-Business ein fünfstelliges Monatseinkommen erzielen - ohne sich im Netz präsentieren zu müssen oder besondere Vorkenntnisse zu haben.""Meine eigene Erfahrung hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, den Schritt ins Online-Business zu wagen", erklärt der Unternehmer. "Durch mein Angebot möchte ich anderen Mut machen und ihnen den Einstieg erleichtern, sodass sie bereits in kurzer Zeit erste Umsätze erzielen können." Mit seinem Angebot hat Fynn Diroll es sich zum Ziel gesetzt, Menschen beizubringen, wie sie mit ihrem Smartphone Geld verdienen können. Sein Fokus liegt hierbei auf Instagram, wo er Strategien für die organische Kundengewinnung vermittelt. Dabei werden Kenntnisse im Affiliate-Marketing vermittelt und Kunden lernen, digitale Produkte von Plattformen wie Digistore, CopeCart oder Amazon erfolgreich zu bewerben. Dabei setzt er vor allem auf Ehrlichkeit und bietet seinen Kunden realistische Einblicke in den Prozess, um sie schnellstmöglich zu ersten Erfolgen zu führen.Fynn Dirolls Weg zum erfolgreichen Affiliate-Marketing"Die Erfahrung, morgens kaum aus dem Bett zu kommen, weil der Gedanke an die Arbeit unerträglich ist, kenne ich nur zu gut", teilt Fynn Diroll mit. Nach der Schule begann er eine Ausbildung, die ihm nicht nur ein geringes Gehalt einbrachte, sondern auch Bauchschmerzen verursachte. Auf der Suche nach einer Alternative zu seiner konventionellen Ausbildung stieß er auf die Möglichkeit, im Internet Geld zu verdienen. Dabei entdeckte Fynn Diroll verschiedene Optionen wie Wetten, Trading und Dropshipping. "In der Vielzahl dieser Angebote investierte ich mein gesamtes Ausbildungsgehalt in ein Coaching, in der Hoffnung auf finanzielle Freiheit. Stattdessen verlor ich nicht nur wertvolle Zeit und mein ohnehin knappes Geld, sondern erhielt auch keinerlei nützliche Erkenntnisse und stieß lediglich auf neue Probleme", erzählt der heutige Experte.Nach weiterer Suche entdeckte Fynn Diroll dann die Möglichkeit des Affiliate-Marketings: Dabei werden Produkte im Internet vermarktet, ohne selbst ein Produkt entwickeln zu müssen. Durch das Platzieren von Produkten auf Social-Media-Plattformen begann er damit, sie zu vermarkten. "Anfangs waren meine Einnahmen mit 20 oder 30 Euro pro Tag bescheiden, doch für mich stellten sie bereits einen bedeutenden Fortschritt dar", erinnert sich Fynn Diroll. "Diese ersten Erfolge zeigten mir, dass das Internet tatsächlich eine Plattform für finanzielle Möglichkeiten bietet." Nach einem Monat konnte Fynn Diroll bereits nebenbei 1.000 Euro verdienen, während er als Auszubildender nur 600 Euro verdiente. Trotz seiner Ausbildung verfolgte er weiterhin das Affiliate-Marketing und steigerte seine Einnahmen, sodass er monatlich ein fünfstelliges Einkommen erzielte und schließlich seine Ausbildung kündigen konnte. Nach zwei Jahren im Geschäft erreichte er einen Umsatz von 500.000 Euro. Seine selbst aufgebaute Expertise gibt er nun an über 8.000 Mitglieder weiter.Mit der Fynn Diroll zu einem profitablen Business auf InstagramDie Strategie von Fynn Dirolls Angebot basiert darauf, das erlangte Wissen aus seinem Coaching zu nutzen, um einen Instagram-Account aufzubauen. Dabei stehen zwei Ansätze zur Verfügung: Entweder öffentlich auftreten und eine persönliche Marke entwickeln oder einen Nischen-Account zu bestimmten Themen wie Fitness, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen oder Business erstellen, ohne selbst vor der Kamera zu stehen. Durch kontinuierliches Teilen relevanter Inhalte können auf diese Art organisch Kunden gewonnen werden, ohne auf Werbung oder laufende Kosten angewiesen zu sein. Der eigentliche Gewinn entsteht dann durch die Vermittlung digitaler Produkte über diesen Instagram-Account.Auf seinem eigenen Erfolg will sich Fynn Diroll aber nicht ausruhen, sondern auch anderen, die beruflich unzufrieden sind oder nach zusätzlichen Einkommensquellen suchen, den Weg zum erfolgreichen Affiliate-Marketing ermöglichen. "Unabhängig vom Alter soll jeder, der mit seinem aktuellen Job unglücklich ist, die Möglichkeit haben, neue Wege einzuschlagen", betont der Experte. "Viele verlassen sich auf Glück oder hoffen auf virale Trends, doch das ist nicht der richtige Ansatz. Bei uns lernen die Teilnehmer funktionierende Strategien, um die Kundengewinnung gezielt zu planen. Mit dem entsprechenden Engagement kann jeder ein erfolgreiches Online-Business aufbauen - auch ohne Ausbildung, so wie ich es getan habe."