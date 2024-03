OpenAI macht derzeit Werbung für Sora in Hollywood. Das Ziel: Künftig soll die Video-KI bei der Entstehung von Blockbuster-Filmen helfen. Seit den Oscars Mitte März soll OpenAI-CEO Sam Altman in Hollywood die Werbetrommel für künsliche Intelligenz rühren, berichtet Bloomberg. Er habe bereits an zahlreichen Partys teilgenommen und Termine mit Verantwortlichen der Filmbranche vereinbart.AnzeigeAnzeige Der Grund: OpenAIs Video-KI Sora soll künftig an ...

