FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.03.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1140 (1310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 175 (155) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1390 (1430) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 810 (820) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2660 (2410) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 19 (17) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1037 (1027) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 740 (730) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 365 (390) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1150 (1745) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5150 (5400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 240 (210) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2320 (2280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMPACT HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 117 (114) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1350 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES BUREAU VERITAS AND INTERTEK ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8700 (8000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES BUNZL WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3140 PENCE - JPMORGAN REINITIATES EXPERIAN WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3885 PENCE - JPMORGAN REINITIATES INTERTEK WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 5280 PENCE - RBC RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 85 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8800 (8000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES SAGE GROUP TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1303 (922) PENCE - STIFEL RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 470 (460) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'BUY'



