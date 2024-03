© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



JPMorgan hat die Coverage von Super Micro Computer aufgenommen und begründet dies mit der Dominanz des Unternehmens auf dem Markt für KI-Computer.Da die KI-Computing-Branche wächst, sollte auch Super Micro Computer wachsen, so die Ansicht von Samik Chatterjee von JPMorgan. Der Analyst hat die Coverage der KI-Aktie mit einem Overweight-Rating und einem Jahresendkursziel von 1.150 US-Dollar aufgenommen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 18,2 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. "Super Micro ist das führende Unternehmen auf dem Markt für KI-Computing, der aufgrund der Nachfrage nach KI-Trainingsmodellen und KI-Inferencing-Workloads stark wächst", so Chatterjee in einer Notiz …