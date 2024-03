Pforzheim (ots) -Die Wärmewende stellt Immobilienunternehmen vor gewaltige Herausforderungen: Heizenergie muss eingespart, CO2-Emissionen reduziert und neue regulatorische Anforderungen der EU erfüllt werden. Ohne eine Digitalisierung der bestehenden Heizungsanlagen wird die Wärmewende so zum kaum überwindbaren Hindernis.Bisher scheiterte es jedoch oft an hohen Kosten und der komplexen Installation durch Fachpersonal. Das PropTech Start-up Sensaru bietet nun mit seinem Sensaru S1 System eine innovative Lösung, mit der Immobilienunternehmen binnen einer Stunde ihre Anlagen eigenständig digitalisieren und effektiv Energieeinsparpotenziale aufspüren können."Messen und Analysieren ist der Schlüssel, um Heizungsanlagen effizienter zu machen. Mit unserem Plug-and-play-System machen wir genau das für Wohnungsunternehmen leichter. Im Schnitt sparen sie bis zu 30 Prozent Heizkosten - und das ohne große Investitionen", erklärt Matthias Zeh von Sensaru.Schnelle Digitalisierung und präzise Effizienzanalyse für HeizungsanlagenDas Sensaru S1-System digitalisiert Heizungsanlagen innerhalb einer Stunde. Es besteht aus Sensoren und einem Gateway, die nach der Installation sofort Betriebsdaten wie Temperaturen, Druck und Energieverbrauch erfassen. Eine Cloud-Plattform analysiert diese Daten und ermöglicht Echtzeit-Monitoring, um Immobilienverwaltungen präzise Effizienzeinblicke zu bieten.Energiereporting auf KnopfdruckDurch die Integration von ClimaCloud® erweitert Sensaru sein Angebot um vertiefte Datenanalysen und automatisierte Energiereportings sowie Energieausweise. Diese Partnerschaft bietet Sensaru-Nutzern ein vollautomatisches Reporting-Tool. Die darauf basierenden Reportings und Ausweise, die Verbrauchs- und Stammdaten verarbeiten, sind binnen Sekunden verfügbar und jederzeit abrufbar.VerfügbarkeitenDas Sensaru Messsystem ist ab sofort verfügbar und wird schon jetzt von namhaften Kunden wie Stadtbau Aschaffenburg und Swiss Life genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sensaru.com.Pressematerialien (Bilder Gründer, Produkt etc.)https://www.sensaru.com/newsTestimonial Stadtbau Aschaffenburg: https://youtu.be/XGVFRGfwQS4Über SensaruSensaru entwickelt das erste nachrüstbare sensorische Messsystem für Heizungsanlagen in Wohngebäuden. Als Spin-off der ib company gegründet, bietet das Start-up Immobilienunternehmen jeglicher Größe eine kostengünstige Lösung, um Daten ihrer Heizungsanlagen zu erfassen - und so den Energiebedarf zentral auszuwerten und zu optimieren. Weitere Informationen zu Sensaru finden Sie unter https://www.sensaru.com/teamPressekontakt:Natascha Koch | about:communicationTel.: +49 (0)170 91 81 945E-Mail: n.koch@aboutcommunication.deOriginal-Content von: Sensaru GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173987/5743258