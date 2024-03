Kontinuierliche Bezugsquelle für ausgereifte DRAM- und NAND-Produkte

Rochester Electronics, LLC und Intelligent Memory sorgen gemeinsam für die kontinuierliche Verfügbarkeit maßgeschneiderter und eingebetteter DRAM- und NAND-Speicherlösungen der älteren Generation.

Intelligent Memory ist seit mehr als drei Jahrzehnten ein vertrauenswürdiger Lieferant zuverlässiger und hochwertiger Speicherprodukte, die langfristige und sich ändernde Bedürfnisse industrieller Anwendungen erfüllen. Viele Kunden mit eingestellten Mikroprozessoren benötigen Speicherlösungen mit geringen Dichten, die von führenden Speicherherstellern nicht mehr angeboten oder unterstützt werden. Intelligent Memory ist einer der wenigen Hersteller, der abgesehen von einem maßgeschneiderten Speicher-Portfolio sowohl DRAM-Komponenten als auch DRAM Module, von SDRAM bis DDR5, anbietet. Das macht das Portfolio zu einem der umfassendsten Angebote aus einer Hand auf dem Markt.

Rochester Electronics ist weltweit die größte kontinuierliche Halbleiterbezugsquelle und bietet zu 100 autorisierte, rückverfolgbare, zertifizierte und garantierte Produkte an. Rochester ist bestrebt, die Verfügbarkeit von Produkten mit eingestelltem Lebenszyklus zu erweitern und gleichzeitig Produkte mit aktivem Lebenszyklus zu unterstützen.

Rochester Electronics unterstützt mit vorrätigen Kernkomponenten Mikroprozessoren mit älteren Dichten. Rochester verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Prozessoren, einschließlich zahlreicher älterer und ausgedienter Prozessoren, die das Unternehmen im Rahmen der Lizenzierung und mithilfe von Die-Banken und Replikationen von Die-Produkten selbst fertigt. Jetzt können die Kunden bei Rochester eine Reihe von Produkten von Intelligent Memory beziehen, darunter DRAM, nichtflüchtige NAND/SLC und eMMC-Produkte mit geringer Dichte. Im Rahmen ihrer Partnerschaft unterstützen Rochester und Intelligent Memory gemeinsam und weltweit ihre geschätzten Kunden.

"Rochester unterstützt seit mehr als vierzig Jahren ältere und ausgereifte Halbleitertechnologien. Das vielfältige Angebot an ausgereiften und älteren DRAM- und NAND-Produkten von Intelligent Memory passt perfekt zu unserer strategischen Vision. Es ermöglicht unseren Kunden weltweit nahtlose Kontinuität und langlebige Speichertechnologien."

- Paul Mason, Global Technology Director (Memory), Rochester Electronics

"Mit unserem Portfolio an zuverlässigen Altspeicherlösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Industriekunden zugeschnitten sind, tragen wir dazu bei, dass Rochester ohne kostspielige und zeitaufwändige Redesigns und Qualifizierungen die Anforderungen vieler Kunden erfüllt."

- David Raquet, Global Vice President Sales and Marketing, Intelligent Memory

Über Intelligent Memory

Intelligent Memory entwickelt seit 1991 Speicherprodukte für anspruchsvolle industrielle Anwendungen (bis 2013 unter dem Namen Pacific Force Technology Limited). Zum umfassenden Produktportfolio zählen DRAM-Halbleiter und DRAM-Module (von SDRAM- über DDR5- bis zu LPDDR4(x)-Komponenten) und eine Reihe verwalteter NAND-Produkte für Industrieanwendungen. Die Lösungen von Intelligent Memory erfüllen die Anforderungen der Industrie an Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und langfristige Verfügbarkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.intelligentmemory.com

Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist weltweit die größte kontinuierliche Halbleiterbezugsquelle zu 100 autorisiert von über 70 führenden Halbleiterherstellern.

Als Originalhersteller und lagerhaltender Händler von Halbleitern hat Rochester mehr als 15 Milliarden Produkte vorrätig, das sind insgesamt 200.000 Artikelnummern. Damit bieten wir das weltweit größte Sortiment an eingestellten Halbleitern (EOL) und das breiteste Angebot an aktiven Halbleitern an.

Als lizenzierter Hersteller von Halbleitern hat Rochester mehr als 20.000 Produkte hergestellt. Mit mehr als 12 Milliarden Dies im Bestand ist Rochester in der Lage, mehr als 70.000 Produkttypen herzustellen.

Rochester die komplette Palette an Fertigungsdiensten wie Design, Wafer-Lagerung und -Fertigung, Assemblierung, Prüfen, von Einzellösungen bis hin zur schlüsselfertigen Fertigung.

Rochester ist die Semiconductor-Lifecycle-Lösung. Kein anderes Unternehmen bietet eine solche Vielfalt an Produkten, Mehrwertleistungen und Fertigungslösungen wie Rochester an.

Unser Direktvertrieb und unser Supportpersonal sind auf allen wichtigen Märkten präsent, und unser Netz regionaler und global autorisierter Vertriebspartner ist telefonisch oder über E-Commerce-Plattformen jederzeit und überall erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rocelec.de

