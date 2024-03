Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 16/24Samstag, 13.04.Bitte Programmänderungen beachten:7.00 ZDF-HistoryHiroshima - Chronik einer TragödieDeutschland 2020"Mythos Enigma - Tauchgang in die Vergangenheit" entfällt "Zeichen des Bösen - Die Runen der SS" um 7.30 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 17.04.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:7.00 planet e.: Superfood BeerenGenuss mit BeigeschmackDeutschland 2023"planet e.: Kontrollverlust - Wer prüft unsere Lebensmittel?" entfällt7.30 plan b: Gut gewürztIngwer, Paprika und rotes GoldDeutschland/Schweiz 2023"planet e.: Soja-Wurst und Bohnen-Burger" entfällt8.00 ZDFbesseresser: Fiese Frühstücks-FallenSebastian Lege packt ausDeutschland 2022(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 18.04.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Mythos Enigma - Tauchgang in die VergangenheitDeutschland 2021"Mythen-Jäger: Das verschollene Schiff in der Wüste" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5743406