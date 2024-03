Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Montag, 15. April 2024, 0.10 UhrDas kleine FernsehspielKalle KosmonautDokumentarfilmBoyhood in Berlin. Ein Coming-of-Age-Langzeit-Dokumentarfilm rund um die Allee der Kosmonauten, gedreht über einen Zeitraum von zehn Jahren.Kalle mit zehn Jahren. Nachts allein im Kiez. Die erste Liebe. Jugendweihe. Mutproben auf den Fernwärmerohren der Stadt. Freundschaften und Hochzeiten. Verhandlung, Verurteilung, Knast. Die Welt draußen dreht sich weiter.Opa wünscht sich die DDR zurück. Oma besiegt die Sucht. Mama schickt zum 18. Geburtstag Raketen in die Nacht. Die Polizistin wacht über ihr Revier. Für Kalle beginnt nach dem Gefängnis eine atemlose Odyssee zurück zu sich.Der Film ist dokumentarische Langzeitbeobachtung und animierte Reise durch Kalles Kopf. Ein Hybrid aus Direct Cinema, Graphic Novel und intensiven Gesprächen. Eine radikal ehrliche und gleichzeitig poetische Reflexion über Liebe, Familie, Schicksal und Schuld - getragen von der Hoffnung, dass am Ende ein besseres Leben möglich ist.Free-TV-Premiere. "Kalle Kosmonaut" ist bereits ab Sonntag, 14. April 2024, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5743437