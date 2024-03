DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 26. März (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Aumann AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: -28,0 Punkte zuvor: -29,0 Punkte 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 10:00 DE/Paritätischer Gesamtverband, Pk zum Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland, Berlin 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Online-Mediengespräch *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -6,2% gg Vm *** 14:00 HU/Magyar Nemzeti Bank, Ergebnis des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 9,00% *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 106,5 zuvor: 106,7 17:20 SI/Bundeskanzler Scholz, Sloweniens Ministerpräsident Golob, gemeinsame Pressekonferenz, Ljubljana *** 17:45 DE/Encavis AG, ausführliches Jahresergebnis - DE/MBB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2025 im Volumen von 1 Mrd EUR - Auktion 2,30-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2033 im Volumen von 1 Mrd EUR ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

