BERLIN (dpa-AFX) - Führende Wirtschaftsforschungsinstitute wollen ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft einem Bericht zufolge deutlich senken. Wie das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, erwarten die Institute für das laufende Jahr nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent. Im Herbst waren sie noch von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent ausgegangen. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose wird am Mittwoch in Berlin vorgestellt.

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Konjunkturflaute. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Die deutsche Wirtschaft sei in einem "schweren Fahrwasser", hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Februar gesagt.

Laut der Wirtschaftszeitung rechnen die Institute für 2025 mit einem Wachstum von 1,4 Prozent. Zuvor lag die Prognose bei 1,5 Prozent./hoe/DP/nas