Bitcoin Halving: Gibt es danach nie mehr Bitcoin für unter 100.000 Dollar?

Der Kryptomarkt zeigt sich heute wieder von seiner bullishen Seite, wobei der Bitcoin-Kurs nach einer Korrektur in der letzten Woche nun wieder auf über 69.000 Dollar gestiegen ist. Das lässt die Euphorie der Anleger wieder aufflackern und die Kursprognosen für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung überschlagen sich. Geht es nach dem Analysten PlanB, der das Stock to Flow Modell auf Bitcoin übertragen hat, steigt der Kurs bis zum Ende des nächsten Jahres auf über 500.000 Dollar. Cathie Wood nennt Kursziele von über 3 Millionen Dollar bis 2030. Die Rallye soll durch das bevorstehende Halving ausgelöst werden. Gibt es danach nie mehr Bitcoin für unter 100.000 Dollar?

Bitcoin Halving: Nur noch 27 Tage

Alle 210.000 Blöcke wird das Bitcoin Halving durchgeführt. Da es im Durchschnitt 10 Minuten dauert, bis ein neuer Block validiert und an die Blockchain angehängt wird, findet das Halving etwa alle 4 Jahre statt. Die Blockbelohnungen, die Miner für das Aufrechterhalten des Netzwerks erhalten, werden dann zum vierten Mal, seit es Bitcoin gibt, halbiert. Der Countdown kann sich aufgrund der schwankenden Zeiten noch etwas ändern, da es nicht immer gleich lange dauert, einen neuen Block zu bestätigen, im April wird es aber wohl soweit sein.

(Bitcoin Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

Die Euphorie rund um das Halving kommt nicht von ungefähr. In der Vergangenheit hat jedes Bitcoin Halving zu einer Rallye in den anderthalb Jahren danach geführt und dieser Effekt wird auch diesmal wieder erwartet. Sinkt die Ausgaberate neuer Bitcoin, wird der Preis bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage in die Höhe getrieben. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit, die das Halving auf Bitcoin lenkt und der Tatsache, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu einem Bullrun im Anschluss gekommen ist, dürfte die Nachfrage auch diesmal wieder explodieren.

Bitcoin Rallye verpasst? Jetzt Green Bitcoin im Presale kaufen.

Die Prognosen, wie weit der Kurs diesmal steigen kann, überschlagen sich. Schon in früheren Zyklen hat sich der Kurs der größten Kryptowährung jedes Mal vervielfacht. Die Spot Bitcoin ETFs in den USA könnten diesen Effekt diesmal noch verstärken. Seit der Markteinführung im Januar haben die börsengehandelten Fonds alle Erwartungen übertroffen und wenn dadurch auch institutionelle Anleger anfangen, in den Kryptomarkt zu investieren, könnten auch die bullishsten Prognosen Realität werden.

Bitcoin always goes the most exponential after the halving! pic.twitter.com/ZaqRNS31JD - Crypto Rover (@rovercrc) March 25, 2024

Natürlich wird der Kurs nicht sofort am Tag nach dem Halving um zehntausende Dollar in die Höhe schießen, in den Wochen und Monaten danach könnte es aber zu einer Verdoppelung kommen.

Die letzte Chance, Bitcoin unter 100.000 Dollar zu kaufen?

Auch wenn vergangene Daten keine Garantie für zukünftige Entwicklungen sind, gehen Experten davon aus, dass sich auch diesmal wieder ein ähnliches Bild zeigen wird. Bis Ende 2025 wird erwartet, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigt, während es in den anderthalb Jahren danach wieder zu einer Korrektur kommen könnte. Ob der Kurs dabei nochmal unter 100.000 Dollar fällt, wird in erster Linie davon abhängen, wie weit er im Bullrun steigt. Sollten die Prognosen von 500.000 Dollar und mehr eintreten, ist es durchaus denkbar, dass ein Bitcoin nie mehr unter die 100.000 Dollar Marke fallen wird.

Auch wenn viele das Gefühl haben, dass sie die große Rallye bei Bitcoin nach dem Anstieg auf 69.000 Dollar bereits verpasst haben, zeigen zahlreiche Prognosen, dass es von hier aus noch deutlich weiter bergauf gehen kann. Außerdem bietet das bullishe Marktumfeld zahlreiche Alternativen, die noch deutlich besser als Bitcoin performen können. Am Kryptomarkt sind Renditen von mehr als 1.000 % keine Seltenheit und derzeit erwarten Anleger eine solche Kursexplosion vor allem beim neuen Green Bitcoin.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Höhere Renditen mit Green Bitcoin?

Bei Green Bitcoin ($GBTC) handelt es sich um eine neue Kryptowährung, die auf Ethereum basiert und damit die Bekanntheit von Bitcoin mit den Vorteilen der Ethereum Blockchain kombiniert. Das Konzept eines "Bitcoin-Tokens" auf Ethereum kommt bei Anlegern offenbar gut an, da der $GBTC derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und innerhalb kürzester Zeit mehr als 8,6 Millionen Dollar umgesetzt hat.

(Green Bitcoin Token-Vorverkauf - Quelle: Green Bitcoin)

Da der Vorverkauf auf rund 10 Millionen Dollar begrenzt ist, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Green Bitcoin an den Kryptobörsen gelistet wird. Bis dahin haben Interessenten noch die Möglichkeit, zum Vorverkaufspreis einzusteigen, während es aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte, wenn $GBTC an den Exchanges gelistet wird. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der Kurs nach dem Launch um das 10- bis 15-fache steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.