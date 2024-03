© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



US-Aktien sind in diesem Jahr auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Die Rallye werde nun ins Stocken geraten, wenn die Unternehmensgewinne enttäuschen, so zwei Strategen der Wall Street.Morgan Stanley und JPMorgan zeigen sich zunehmend besorgt, da sich die Gewinnaussichten verschlechtern, obwohl der S&P 500 neue Höchststände erreicht hat. Laut Michael Wilson von Morgan Stanley sind die Aktiengewinne der letzten fünf Monate eher auf die erleichterten finanziellen Bedingungen und die höheren Bewertungen zurückzuführen als auf eine Verbesserung der Fundamentaldaten "Ein weiterer Anstieg der Aktienkurse in den USA hängt wahrscheinlich davon ab, dass die Gewinnerwartungen nach oben korrigiert …