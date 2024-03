Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Angesichts des jüngsten Fed-Zinsentscheids, der von den Märkten als moderat aufgefasst wurde, zeigt sich ein überraschend positives Bild für die großen Indizes. Entgegen der Erwartungen deutet der Fed-Zinsentscheid auf eine akzeptierte 3-Prozent-Inflation hin, ein Paradigmenwechsel, der Anlegern neue Perspektiven eröffnet. Charttechnikexperte Stefan Klotter schaut sich die wichtigsten Charts der neuen Woche an! Besonders der S&P 500 sticht hervor, mit einer Performance, die die Analystenerwartungen bereits im März um 7,3 Prozent übertrifft, ein klares Zeichen für ein robustes Marktumfeld, auch im Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Klotters Trading-Strategie für 2024 umfasst eine Vielfalt an Sektoren und Produkten: von Long-Positionen in China über Rohstoffe wie Kupfer und Öl bis hin zu Gold und Silber, die alle signifikante Wachstumschancen zeigen. Darüber stellt Klotter einen interessanten Einzelwert mit Blick auf das Osterfest vor: Schokoladenhersteller Hershey. Trotz der Herausforderungen durch steigende Kakao-Preise zeigt Hershey bemerkenswerte Resilienz und Potenzial für anhaltendes Wachstum. Das und mehr jetzt im Video!