WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat seine jüngsten Zuwächse am Montag konsolidiert. Der ATX stand zum Sitzungsende bei 3496,32 Punkten und damit 0,09 Prozent im Minus. Zuletzt war der heimische Leitindex erstmals seit über einem Jahr wieder über die Marke von 3500 Einheiten gestiegen. Der breiter gefasste ATX Prime verlor ebenfalls 0,09 Prozent auf 1755,90 Zähler. Auch im europäischen Umfeld und im frühen New Yorker Geschäft überwogen die negativen Vorzeichen.

Der Auftakt in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche verlief weitgehend ruhig. Wichtige Konjunkturdaten wie das GfK-Konsumklima für Deutschland oder die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA stehen erst am morgigen Dienstag auf dem Programm.

Unter den Einzelwerten stiegen die Anteilsscheine der Addiko Bank um 5,6 Prozent auf 16,00 Euro. Die zypriotische Holding Agri Europe möchte rund 27 Prozent des Geldhauses erwerben. Agri Europe bietet 17,5 Euro je Aktie.

Jahreszahlen wurden von der S Immo vorgelegt - die Aktien gewannen 1,2 Prozent. Der Immobilienentwickler konnte die Mieterlöse im vergangenen Jahr kräftig steigern. Aufgrund schlechterer Immobilienbewertungen und unbarer negativer Effekte aus der Derivatebewertung bleibt dennoch ein Nettoverlust von 41,4 Millionen Euro.

Unter den weiteren Schwergewichten stiegen Anteile am Verbund um 2,1 Prozent. Gebremst wurde der ATX hingegen von den Andritz-Aktien, die um 4,5 Prozent beziehungsweise 2,65 Euro fielen - die Titel wurden jedoch mit einem Dividendenabschlag von 2,50 Euro gehandelt./spa/kat/APA/nas

AT0000999982