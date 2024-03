Runde wurde von Key1 Capital geleitet, mit Euclidean Capital und Hamilton Lane als weitere Investoren, um neue Produktkapazitäten zu beschleunigen und die Marktreichweite des Unternehmens weiter auszubauen

FundGuard, die branchenweit erste vollständig Cloud-native, KI-gestützte Multi-Asset-Class-Investment-Accounting-Plattform für Vermögensverwalter, Anlageneigentümer, Depotbanken und Fondsadministratoren, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt. Diese jüngste Investitionsrunde unter der Leitung von Key1 Capital und neuen Investoren, darunter Euclidean Capital und von Hamilton Lane (Nasdaq: HLNE) verwaltete Fonds markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg von FundGuard, das neue Zeitalter der Investmentbuchhaltung in der Branche zu werden.

An der Finanzierungsrunde waren auch bestehende strategische Investoren sowie die ersten Finanzinvestoren des Unternehmens beteiligt: Blumberg Capital und Team8.

Das 2018 gegründete Unternehmen FundGuard transformiert Investment-Vorgänge, indem es Cloud-native Technologie und KI-Fähigkeiten einsetzt, um Investment-Accounting-Vorgänge und -Workflows zu modernisieren und zu rationalisieren. Der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens ist die kombinierte Expertise seiner Führungskräfte, darunter erfahrene Führungskräfte aus der Fondsbranche und Innovatoren im Bereich Cloud-Technologie und Data Science. Mit der Unterstützung einiger der weltweit führenden Finanzinstitute und einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 150 Millionen US-Dollar folgt diese Runde auf eine zweijährige Entwicklungs- und Expansionsphase, die die Akquisition neuer Kunden, die Aufnahme neuer Kunden, die Einstellung von Spitzenkräften in den Bereichen Customer Success, F&E, Produktmanagement und Vertrieb sowie die Eröffnung der Niederlassungen in Boston, London und Toronto umfasste

"FundGuard gestaltet die Zukunft der Investment- und Fondsbuchhaltung", sagt Lior Yogev, CEO und Mitbegründer von FundGuard. "Diese jüngste bedeutende Investitionsrunde spiegelt die anhaltende Unterstützung der Branche, das Vertrauen unserer Investoren in den Wert unserer Produkte für den Markt und ihr Vertrauen in unsere Führung und unseren strategischen Fahrplan wider."

"Das außergewöhnliche Team von FundGuard hat in den letzten fünf Jahren eine einzigartige, hochmoderne Technologieplattform entwickelt, die Vermögensverwaltern und Fondsadministratoren eine zeitnahe, präzise und kosteneffiziente Lösung zur Unterstützung ihrer Investment-Accounting-Aktivitäten bietet", so Amit Pilowsky, Mitbegründer und Managing Partner von Key1 Capital. "Es ist selten, dass ein Unternehmen in diesem Stadium die Aufmerksamkeit der größten und anspruchsvollsten Kunden in einer Branche erhält, die von etablierten Unternehmen dominiert wird. Dies ist ein Beweis dafür, wie wertvoll und einzigartig die Lösung von FundGuard ist. FundGuard kratzt gerade erst an der Oberfläche seines Potenzials, die Investment-Management-Branche zu revolutionieren, und wir fühlen uns geehrt, ihr Partner zu sein."

Die in dieser Runde aufgenommenen Mittel werden von FundGuard strategisch eingesetzt, um kontinuierlich in Produktinnovationen zu investieren und das Onboarding bestehender und neuer Kunden fortzusetzen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit unseren neuesten Investoren", sagte John Lehner, Präsident von FundGuard. "Mit ihrer Unterstützung und Partnerschaft sowie dem kontinuierlichen Engagement unserer bestehenden Investoren und unseres talentierten Teams ist FundGuard für weiteres Wachstum und Marktexpansion gerüstet."

Über FundGuard

FundGuard ist eine Cloud-native SaaS-Plattform für das Management und die Verwaltung von Kapitalanlagen, die auf KI basiert. FundGuard hilft Vermögensverwaltern und ihren Dienstleistern bei der Verwaltung von Investmentfonds, ETFs, Hedgefonds, Versicherungsprodukten und Pensionsfonds und unterstützt dabei die digitale Transformation, die Automatisierung des Betriebs, KI-basierte Einblicke, Ausfallsicherheit und die Migration in die Cloud. FundGuard wird von strategischen Partnern wie Citi und State Street sowie von den Investmentfirmen Blumberg Capital, Key1 Capital, LionBird Ventures und Team8 unterstützt, um nur einige zu nennen.

Bitte gehen Sie zu www.fundguard.com

Über Key1 Capital

Key1 Capital ist ein VC-Fonds in der Wachstumsphase, der israelische und europäische Unternehmen unterstützt. Das Team verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen bei Goldman Sachs und hat eine Schlüsselrolle beim Wachstum von erstklassigen Technologieunternehmen gespielt, die weltweit skalieren. Key1 sucht aktiv nach Partnerschaften mit visionären Gründern, die groß denken und von starken Werten angetrieben werden, und hilft ihnen, bis zum endgültigen Exit sinnvoll zu expandieren.

Bitte gehen SIe zu: www.key1capital.com

