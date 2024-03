Nvidia, ein Gigant in der Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) und beschleunigtes Computing, steht vor neuen Wettbewerbsbedingungen. Ein Bündnis technologischer Schwergewichte arbeitet an einer offenen Software-Suite, die das Potenzial hat, Nvidias proprietäres Software-Ökosystem zu durchkreuzen. Diese offene Suite, basierend auf der OneAPI-Technologie, soll es Entwicklern ermöglichen, Codes über unterschiedliche Hardware-Plattformen hinweg auszuführen, damit die Bindung an Nvidias Chips gelockert wird. Mehr als 4 Millionen Entwickler setzen derzeit auf die CUDA-Plattform von Nvidia, die essentiell für die Entwicklung von KI und anderen Applikationen ist. Ziel ist es, eine breite Palette von Entwicklern von der Plattform des Bündnisses zu überzeugen und die technischen Spezifikationen bis zum Jahresende auszufeiern. Bei Erfolg könnte dies zu einem [...]

Hier weiterlesen