DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend etwas leichter - KI-Rally in Seoul

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach einer leichteren Tendenz an der Wall Street am Montag geht es am Dienstag auch an den meisten Börsen in Ostasien wie auch in Australien nach unten mit den Indizes. Beobachter sprechen von einer Konsolidierung auf den vielfach erreichten hohen Niveaus nach den jüngsten eher taubenhaften Aussagen der US-Notenbank.

Ausreißer nach oben ist Seoul, wo der Kospi um 0,8 Prozent zulegt. Stärker gesucht sind dort Aktien aus dem Halbleiterbereich wie SK Hynix (+4,8%) oder Hanmi Semiconductor (+18,9%). Auslöser sei die Kursrally von Micron Technology in den USA, heißt es, vor dem Hintergrund einer guten Nachfrage nach KI-Chips. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verteuert sich um 1,8 Prozent.

Zu den größeren Gewinnern gehören daneben wie zuletzt auch in Europa zu beobachten, Aktien aus dem Rüstungssektor angesichts der globalen Anstrengungen, die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Hanwha Aerospace gewinnen 5,2 Prozent und LIG Nex1 2,6 Prozent.

In Tokio tritt der Nikkei-225-Index auf der Stelle mit 40.415 Punkten. Die chinesischen Börsen liegen knapp im Minus, Sydney hat mit einem Rücksetzer von 0,4 Prozent den Handel bereits beendet.

In Schanghai warte man auf neue Konjunkturdaten wie die Gewinne der Industrie, die am Mittwoch veröffentlicht würden oder die Einkaufsmanagerdaten für März am Wochenende, heißt es dort.

In Hongkong legen Aktien von Immobilienunternehmen gegen die leichtere Tendenz des breiten Marktes zu. Auslöser sind Aussagen des Chefs der chinesischen Notenbank, wonach es positive Signale aus der Branche gebe. Longfor verteuern sich um 3,0 Prozent, Country Garden um 2,0 Prozent und China Vanke um 1,1 Prozent.

China Merchants Bank steigen um 4,7 Prozent nach weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen. Petrochina ziehen um 1,4 Prozent an, gestützt von einem Rekordgewinn des Ölunternehmens. Baidu (+3,4%) profitierten von der sich möglicherweise anbahnenden Partnerschaft bei KI-Dienstleistungen mit Apple, heißt es weiter.

In Tokio rutschen Nissan um rund 4 Prozent ab, nachdem der Autobauer seine Mittelfriststrategie präsentiert hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.783,30 -0,4% +2,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.415,22 +0,0% +22,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.759,63 +0,8% +3,1% 07:00 Schanghai-Comp. 3.014,90 -0,4% +1,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.461,11 -0,1% -3,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.225,15 +0,8% -0,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.537,59 +0,0% +6,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0842 +0,0% 1,0837 1,0819 -1,8% EUR/JPY 164,12 +0,0% 164,09 163,74 +5,5% EUR/GBP 0,8576 +0,0% 0,8576 0,8583 NV GBP/USD 1,2642 +0,0% 1,2637 1,2606 NV USD/JPY 151,38 -0,0% 151,42 151,36 NV USD/KRW 1.339,67 -0,1% 1.341,68 1.342,54 NV USD/CNY 7,1196 -0,0% 7,1213 7,2089 NV USD/CNH 7,2464 -0,1% 7,2527 7,2505 +2,0% USD/HKD 7,8226 +0,0% 7,8218 7,8210 NV AUD/USD 0,6540 +0,0% 0,6539 0,6521 NV NZD/USD 0,6006 +0,1% 0,6001 0,5994 NV Bitcoin BTC/USD 70.561,48 +0,3% 70.343,81 67.034,86 +62,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,02 81,95 +0,1% +0,07 +12,9% Brent/ICE 86,82 86,75 +0,1% +0,07 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.172,40 2.172,15 +0,0% +0,26 +5,3% Silber (Spot) 24,65 24,67 -0,1% -0,02 +3,7% Platin (Spot) 902,92 904,30 -0,2% -1,38 -9,0% Kupfer-Future 4,00 4,02 -0,5% -0,02 +2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

March 26, 2024 01:47 ET (05:47 GMT)

