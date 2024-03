© Foto: John Greve - picture alliance / John Greve



Der weltweit größte und wichtigste Finanzmarkt wächst sprunghaft - und entwickelt sich zu einem kaum noch bezähmbaren Monster. An der Wall Street wächst die Nervosität.Die jährliche Emission von US-Staatsanleihen ist explodiert und hat sich seit Beginn der Pandemie fast verdoppelt. Die US-Regierung hat im Jahr 2023 Treasuries im Rekordvolumen von 23 Billionen US-Dollar ausgegeben. Und nur wenige glauben, dass sich der Anstieg bald verlangsamen wird, da allgemein erwartet wird, dass die amerikanischen Staatsausgaben weiter steigen werden, unabhängig davon, wer die Wahlen im November gewinnt. Wenn es in der Vergangenheit ein so rasantes Wachstum der Märkte gegeben hat, sei es von …