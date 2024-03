nexspace, das Unternehmen für Rechenzentren, gibt heute die Ernennung von Muzaffer Ege zum Chief Sales Officer bekannt. Damit baut das Unternehmen seine Managementstruktur mit bewährten Branchenführern weiter aus.

Die Ernennung ist der jüngste Meilenstein für nexspace, während das Unternehmen weiterhin von den Möglichkeiten profitiert, die durch die steigende Nachfrage nach Datenspeicherkapazitäten in der Nähe der Endnutzer, am "Rande" der digitalen Netzwerke, entstehen.

Muzaffer Ege wird die Vertriebsstrategie von nexspace für das aktuelle und zukünftige Standortportfolio leiten und sich darauf konzentrieren, unsere Kundenbasis in Deutschland, Österreich und der Schweiz auszubauen. Ein weiterer Fokus wird die Verbesserung des Markenprofils von nexspace sein.

Muzaffer hat eine 24-jährige Karriere im Rechenzentrumsmarkt aufgebaut, in der er spezialisierte Vertriebs- und technische Erfahrung gesammelt sowie ein umfassendes Netzwerk an Kundenbeziehungen aufgebaut hat. Muzaffer hatte verschiedene Positionen bei InterXion Germany GmbH, TELEHOUSE Deutschland GmbH und NTT Global Data Centers EMEA GmbH inne. Zuletzt war er bei Beyond.pl, einem europäischen Rechenzentrumsanbieter, als Leiter für den internationalen Geschäftsvertrieb tätig. Er hat am 1. März 2024 bei nexspace angefangen.

Holger Sievers, Chief Executive Officer von nexspace, äußerte sich wie folgt:

"Die Ernennung einer Persönlichkeit von Muzaffers Format ist ein Beleg für die Stärke und das Potenzial der nexspace-Plattform. Muzaffer bringt ein umfangreiches Marktverständnis und Vertriebserfahrung in seine Rolle ein und wird dazu beitragen, unsere nächste Wachstumsphase umzusetzen, indem er die Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistungen von Unternehmen mittlerer Größe sowie anderen strategischen Unternehmen, einschließlich Cloud-, Content- und Telekommunikationsunternehmen, erschließt."

Über nexspace

nexspace ist ein neu gegründetes Rechenzentrumsunternehmen, das sich auf Colocation-Services für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) konzentriert. nexspace richtet sich an Unternehmen, die robuste, sichere und zuverlässige Datenspeicher- und Computing-Lösungen suchen. Unsere Rechenzentren sind so konzipiert, dass sie dem wachsenden Bedarf an Datenverarbeitung und -speicherung in der Nähe wichtiger Wirtschaftsräume gerecht werden, ohne Kompromisse bei der Servicequalität einzugehen.

nexspace engagiert sich stark für Nachhaltigkeit und legt den Schwerpunkt insbesondere auf die Integration erneuerbarer Energiequellen und fortschrittlicher, energiesparender Systeme in die Einrichtungen des Unternehmens. Diese Verpflichtung entspricht nicht nur unserem Wunsch, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein, sondern gewährleistet auch kosteneffiziente Lösungen für unsere Kunden.

www.nexspace.de

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240325373499/de/

Contacts:

Holger Sievers, Chief Executive Officer

E-Mail: info@nexspace.de