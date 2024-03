DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Oslo findet vor dem Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt

TAGESTHEMA

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn haben einen Tarifabschluss erzielt. Damit drohen vorerst wohl keine weiteren Streiks auf der Schiene, zumindest nicht bei den Lokführern. Einzelheiten der Einigung teilten weder der Bahn-Konzern noch die Gewerkschaft mit. Beide verwiesen nur auf Pressekonferenzen am Dienstag. Die GDL will um 11.30 Uhr informieren. Die Bahn will "zum aktuellen Stand der Tarifrunde" um 10 Uhr ein Statement von Personalvorstand Martin Seiler abgeben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Aumann AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

17:45 DE/Encavis AG, ausführliches Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/MBB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: -28,0 Punkte zuvor: -29,0 Punkte - HU 14:00 Magyar Nemzeti Bank, Ergebnis des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 9,00% - US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -6,2% gg Vm 15:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 107,0 zuvor: 106,7

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.550,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.286,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 18.551,25 +0,2% Nikkei-225 40.398,03 -0,0% Schanghai-Composite 3.025,71 -0,0% Hang-Seng-Index 16.627,39 +0,9% +/- Ticks Bund -Future 132,64 -1 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 18.261,31 +0,3% DAX-Future 18.532,00 +0,1% XDAX 18.255,87 +0,1% MDAX 26.666,96 +0,2% TecDAX 3.420,03 -0,1% EuroStoxx50 5.044,19 +0,3% Stoxx50 4.405,19 +0,2% Dow-Jones 39.313,64 -0,4% S&P-500-Index 5.218,19 -0,3% Nasdaq-Comp. 16.384,47 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,63 -49

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Die Vorgaben der Wall Street sind tendenziell negativ. Dort haben sich die Anleger im Vorfeld der Bekanntgabe neuer Konjunkturdaten zurückgehalten. Im Blick steht in den USA der Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE), der am Freitag ansteht und als ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß gilt bei der Gestaltung ihrer Zinspolitik. In der Kernrate wird der PCE-Index wie schon im Januar mit einem Anstieg zum Vorjahr um 2,8 Prozent erwartet. Auch aus Europa werden Inflationszahlen im Wochenverlauf veröffentlicht. Im Handel sieht man sich mehrende Hinweise für eine Korrektur an den Aktienmärkten nach dem seit Monaten anhaltenden Rekordlauf. Die Märkte seien technisch massiv überkauft. Getrieben werde die Hausse vor allem von Investoren, die sich gezwungen sähen, angesichts der steigenden Kurse auf erhöhtem Niveau zu kaufen. Auf Unternehmensseite bleibt es mit dem Ende der Berichtssaison ruhig. Nach oben könnte es am Berichtstag für die Aktie von KWS Saat gehen nach dem Verkauf des Maisgeschäfts in Südamerika.

Rückblick: Neue Daten vom US-Immobilienmarkt stützten die Hoffnungen auf Zinssenkungen. Auch der Anstieg der ifo-Exporterwartungen in Deutschland wurde positiv aufgenommen. Auf der Verliererseite in Europa stachen wieder einmal die Hersteller von Luxusgütern wie LVMH und Dior negativ heraus. Auf der anderen Seite zogen die Indizes der Öl- und Gaswerte sowie der Autotitel an. Weiter gut liefen Rüstungsaktien. Es gebe derzeit kaum eine überzeugendere Story im Markt, hieß es im Handel. Die geopolitischen Konflikte dürften in Zukunft weiter zunehmen und damit auch die Notwendigkeit zur Steigerung der Rüstungsausgaben. Rheinmetall gewannen 1,4 Prozent und Hensoldt schossen sogar um 10 Prozent nach oben. Für Renk ging es um 7,5 Prozent voran. In Mailand verbesserten sich Leonardo um 2,7 und in Paris Thales um 1,9 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX erreichte am Nachmittag ein neues Allzeithoch. Bei den Autoaktien verteuerten sich BMW nach einer Kurszielanhebung durch HSBC um 2 Prozent. Heidelberg Materials gewannen 1 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktie auf "Kaufen" erhöht und nennt als Kursziel jetzt 110 nach zuvor 76 Euro. Delivery Hero notierten etwas fester. Finanzchef Emmanuel Thomassin wird das Unternehmen im September verlassen. Im SDAX verbilligten sich Adesso nach Vorlage der endgültigen 2023er Geschäftszahlen um 1,8 Prozent. In seinem 2024er Ausblick weist der IT-Dienstleister darauf hin, dass im Segment IT-Solutions Investitionen in die Weiterentwicklung der Produktlandschaft das Ergebnispotenzial belasten. Auf der anderen Seite legten Flatexdegiro 5,2 Prozent zu, damit profitierten die Aktien des Brokers laut Händlern von der guten Börsenstimmung.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Nachricht von einem Aktienrückkauf verhalf Compugroup zu einem Plus von 3,5 Prozent. Bei Surteco (-0,8%) kamen die am frühen Abend veröffentlichen vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 nicht gut an.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Zu Beginn einer Woche, die gespickt ist mit Konjunkturdaten, haben sich die Anleger merklich zurückgehalten. Etwas stützend wirkte, dass die Zahl der Neubauverkäufe im Februar wider Erwarten leicht gesunken war, was Zinssenkungshoffnungen nährte. Bei den Einzelwerten gewannen Boeing 1,4 Prozent. Nach der jüngsten Pannenserie tritt der Chef des Luft- und Raumfahrtkonzerns zurück. Intel (-1,7%) und AMD (-0,6%) standen unter Druck. Laut der "Financial Times" hat China damit begonnen, die Richtlinien umzusetzen, wonach Mikroprozessoren der beiden Hersteller aus PCs und Servern der Regierung ausgemustert werden. Micron legten dessen ungeachtet um 6,2 Prozent zu. Der Chiphersteller gilt als Nutznießer des KI-Booms und infolgedessen als weniger abhängig vom China-Geschäft. Um bis zu 1,3 Prozent gaben Apple, Alphabet und Meta Platforms nach. Die EU-Kommission hat Apple, den Facebook-Konzern Meta Platforms und die Google-Mutter Alphabet ins Visier genommen. Sie leitete gegen die Konzerne erstmals ein Verfahren nach dem neuen Digital Markets Act ein. Eine Hochstufung auf "Overweight" durch die Analysten von Barclays verhalf der Disney-Aktie zu einem Plus von 3 Prozent. Für United Airlines ging es um 3,4 Prozent abwärts. Hier belastete, dass die US-Luftfahrtaufsicht nach einer Reihe von Sicherheitsproblemen in den vergangenen Wochen die Kontrollen bei der Fluglinie verschärft, wie das Wall Street Journal berichtet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,63 +4,1 4,59 21,0 5 Jahre 4,23 +5,2 4,18 23,3 7 Jahre 4,25 +5,2 4,20 28,1 10 Jahre 4,25 +5,0 4,20 36,8 30 Jahre 4,42 +4,3 4,37 44,8

Die Anleiherenditen machten ihre Verluste vom Freitag wett. Grund waren neuerliche Signale aus der US-Notenbank, dass die Zeit für Zinssenkungen noch nicht gekommen sei: Fed-Gouverneurin Lisa Cook sagte, dass bei Anpassungen der Geldpolitik Vorsicht walten müsse, um die Inflation in Richtung des 2-Prozentziels der Fed zu bringen und gleichzeitig Arbeitsplätze zu erhalten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0852 +0,1% 1,0837 1,0835 -1,7% EUR/JPY 164,18 +0,1% 164,09 164,18 +5,5% EUR/CHF 0,9763 +0,1% 0,9750 0,9736 +5,2% EUR/GBP 0,8574 -0,0% 0,8576 0,8572 -1,2% USD/JPY 151,31 -0,1% 151,42 151,52 +7,4% GBP/USD 1,2658 +0,2% 1,2637 1,2641 -0,5% USD/CNH 7,2411 -0,2% 7,2527 7,2483 +1,7% Bitcoin BTC/USD 70.520,53 +0,3% 70.343,81 69.644,73 +62,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar beendete die jüngste Aufwärtsbewegung und kam leicht zurück. Der Dollar-Index sank um 0,2 Prozent. Die US-Währung könnte gleichwohl vorerst auf einem erhöhten Niveau bleiben, unterstützt durch einen steigenden US-Aktienmarkt und eine solide US-Wirtschaft, obwohl die Aussichten auf bevorstehende Zinssenkungen der Federal Reserve im zweiten Quartal zu einem Rückgang führen dürften, so Chris Turner, Global Head of Markets bei ING.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,91 81,95 -0,0% -0,04 +12,8% Brent/ICE 86,72 86,75 -0,0% -0,03 +13,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

