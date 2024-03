DJ CTS Eventim steigert Dividende deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim will nach deutlichen Steigerungen bei Umsatz und operativem Gewinn auch die Ausschüttung an die Aktionäre signifikant anheben. Wie der Ticketing-Anbieter, Veranstaltungsmanager und Konzertstättenbetreiber mitteilte, soll die Dividende für 2023 auf 1,43 Euro je Aktie steigen, von 1,06 Euro ein Jahr zuvor. Die Ausschüttung von 137,3 Millionen Euro insgesamt sei "die höchste Dividende der Firmengeschichte". Die Hauptversammlung am 14. Mai soll darüber abstimmen.

Im laufenden Jahr will der MDAX-Konzern den Umsatz "moderat" steigern sowie ein "Ergebnis auf unverändert hohem Niveau auch ohne Einmaleffekte" erreichen.

Im vergangenen Jahr verdiente CTS Eventim unter dem Strich 2,86 Euro je Aktie, nach 2,12 Euro ein Jahr zuvor. Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn betrug rund 275 Millionen Euro nach rund 204 Millionen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2024 03:07 ET (07:07 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.