Seit Wochen kennen Rüstungsaktien quasi nur den Weg nach oben. Nach dem deutlichen Kurssprung am Montag führt Hensoldt den MDAX am Dienstag im frühen Handel erneut mit einem klaren Plus an. Genau wie Rheinmetall notiert die Aktie auf Allzeithoch. Die Aussichten für beide Werte bleiben gut.Der Wiederaufrüstungszyklus in Europa aufgrund des Kriegs in der Ukraine dürfte mindestens ein Jahrzehnt dauern, so Analyst David Perry von JPMorgan in einer Branchenstudie. Zudem sind auch die Aussichten für die ...

