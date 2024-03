DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kursgewinne im Späthandel in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach einer leichteren Tendenz an der Wall Street am Montag haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Dabei ging es vor allem an den chinesischen Börsen im Späthandel nach oben, in Hongkong sogar deutlich. Der HSI lag zuletzt 1,4 Prozent im Plus, während Schanghai 0,2 Prozent höher aus dem Tag ging.

Zunächst hatte dort noch das Warten auf neue Konjunkturdaten wie die Gewinne der Industrie, die am Mittwoch veröffentlicht werden, oder die Einkaufsmanagerdaten für März am Wochenende, für Zurückhaltung gesorgt.

In Hongkong waren unter anderen Immobilienaktien gesucht nach Aussagen des Chefs der chinesischen Notenbank, wonach es positive Signale aus der Branche gebe. Longfor verteuerten sich um 4,1 Prozent, Country Garden und China Vanke um je 2,0 Prozent.

China Merchants Bank stiegen um 5,2 Prozent, angetrieben von einer positiven Dividendenüberraschung. Petrochina zogen um 1,4 Prozent an, gestützt von einem Rekordgewinn des Ölunternehmens. Baidu (+3,4%) profitierten von der sich möglicherweise anbahnenden Partnerschaft bei KI-Dienstleistungen mit Apple, wie es weiter hieß.

In Seoul sorgte eine kleine KI-Rally für ein Plus von 0,7 Prozent. Gesucht waren Aktien wie SK Hynix (+4,3%) oder Hanmi Semiconductor (+15,5%). Auslöser sei die Kursrally von Micron Technology in den USA gewesen, sagten Marktteilnehmer. Micron hatte zuletzt starke Zahlen berichtet, gestützt von der Nachfrage nach KI-Chips. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verteuerte sich um 2,2 Prozent.

Zu den größeren Gewinnern in Seoul gehörten daneben - wie zuletzt auch in Europa zu beobachten - Aktien aus dem Rüstungssektor angesichts der globalen Anstrengungen, die Rüstungsausgaben zu erhöhen. Hanwha Aerospace gewannen 6,1 2 Prozent und LIG Nex1 4,6 Prozent.

In Tokio trat der Nikkei-225-Index auf der Stelle mit 40.398 Punkten. Dort rutschten Nissan um fast 4 Prozent ab, nachdem der Autobauer seine Mittelfriststrategie präsentiert hatte.

In Sydney (-0,4%) habe Zurückhaltung geheerts vor am Mittwoch anstehenden Inflationszahlen und am Donnerstag folgenden Daten vom Arbeitsmarkt, sagte Händler. Beides könnte maßgeblch den Zinskurs der australischen Notenbank mitbestimmen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.780,20 -0,4% +2,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.398,03 -0,0% +22,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.758,07 +0,7% +3,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.031,48 +0,2% +1,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.687,31 +1,3% -3,2% 09:00 Taiex (Taiwan) 20.126,49 -0,3% +12,3% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.240,26 +1,3% -0,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.537,77 +0,0% +6,0% 10:00 BSE (Mumbai) 72.547,79 -0,4% +0,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0847 +0,1% 1,0837 1,0819 -1,8% EUR/JPY 164,13 +0,0% 164,09 163,74 +5,5% EUR/GBP 0,8573 -0,0% 0,8576 0,8583 NV GBP/USD 1,2652 +0,1% 1,2637 1,2606 NV USD/JPY 151,33 -0,1% 151,42 151,36 NV USD/KRW 1.341,14 -0,0% 1.341,68 1.342,54 NV USD/CNY 7,1156 -0,1% 7,1213 7,2089 NV USD/CNH 7,2463 -0,1% 7,2527 7,2505 +2,0% USD/HKD 7,8231 +0,0% 7,8218 7,8210 NV AUD/USD 0,6542 +0,1% 0,6539 0,6521 NV NZD/USD 0,6015 +0,2% 0,6001 0,5994 NV Bitcoin BTC/USD 71.434,40 +1,6% 70.343,81 67.034,86 +64,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,84 81,95 -0,1% -0,11 +12,7% Brent/ICE 86,61 86,75 -0,2% -0,14 +12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.171,04 2.172,15 -0,1% -1,11 +5,3% Silber (Spot) 24,57 24,67 -0,4% -0,10 +3,3% Platin (Spot) 903,78 904,30 -0,1% -0,53 -8,9% Kupfer-Future 4,00 4,02 -0,4% -0,02 +2,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

March 26, 2024 03:46 ET (07:46 GMT)

