GLS Crowd und WIWIN bündeln die Kräfte: Nachhaltiges Holzbauunternehmen timpla by Renggli startet Crowdinvesting-Kampagne



26.03.2024 / 09:20 CET/CEST

timpla by Renggli ist ein Holzbauunternehmen aus Eberswalde bei Berlin. Das Team um CEO Roland Kühnel industrialisiert den Holzmodulbau, um ihn als starke und nachhaltige Alternative zum mineralischen Wohnungs- und Objektbau zu etablieren. Ab sofort haben Privatpersonen die Möglichkeit, über die beiden Crowdinvesting-Plattformen GLS Crowd und WIWIN bereits ab 250 Euro in timpla zu investieren und so die Bauwende in Richtung Klimaschutz voranzutreiben (https://wiwin.de/produkt/timpla-unternehmensfinanzierung). Das Emissionsvolumen liegt bei fünf Millionen Euro. Das digitale Wertpapier ist mit 7,25 % p.a. verzinst.



Kapazitäten für industriellen Holzbau schaffen



Die Holzbauquote in Deutschland ist aktuell noch verhältnismäßig gering: Nur etwas mehr als zwei Prozent der hiesigen Mehrfamilienhäuser werden mit dem nachwachsenden Rohstoff gebaut. Diese Quote will timpla by Renggli stark nach oben treiben, wie Roland Kühnel erklärt: "Technologisch und vom Holzaufkommen ist das ohne Probleme machbar. Jetzt müssen ausreichende Kapazitäten für industriellen Holzbau geschaffen werden - und hier nehmen wir als Unternehmen eine Vorreiterrolle ein."



Immobilienentwickler/innen und gewerbliche Projektierer/innen erwarten laut Roland Kühnel einen Holzbaupartner, der die Prozesse, Regeln und Normen kennt und der die Immobilienbranche versteht: "Sie möchten mit Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, die das Bauen für sie einfacher machen, also beispielsweise den Budget- und Zeitrahmen für das Bauprojekt einhalten, eine höhere Bauqualität bieten und transparente Prozesse sicherstellen, die auf zeitgemäßem digitalen Projektmanagement basieren. Das alles können wir gewährleisten."



Holz speichert dauerhaft CO2



Holz bietet als Baustoff viele Vorteile, wie timpla-Gründer Roland Kühnel bestätigt: "Erstens ist Holz ein nachwachsender Rohstoff. In Deutschland wird der Wald seit mehr als einhundert Jahren nachhaltig bewirtschaftet und es wächst mehr Holz nach, als genutzt wird. Zweitens speichern Bäume während ihres Wachstums dauerhaft CO2, das der Atmosphäre so entzogen wird. Das ist natürlich positiv für die Klimabilanz. Dieses einmal gespeicherte CO2 behält das Holz auch als Baustoff in sich. Jedes Holzhaus ist damit ein Kohlenstoffspeicher!" Darüber hinaus hat Holz bessere Wärmedämmeigenschaften als jedes andere gängige Baumaterial. Es dämmt fünfmal besser als Ziegelsteine und 350-mal mehr als Stahl. "Zudem ist Holz im Sinne des zirkulären Bauens recyclebar", betont Roland Kühnel.



Crowdinvesting-Kampagne: Prozesse bei timpla weiter professionalisieren



Timpla by Renggli hat sich laut Roland Kühnel für ein Crowdinvesting entschieden, um auch Menschen aus der Region zu ermöglichen, sich an dem Unternehmen zu beteiligen: "Wir erhalten regelmäßig Anfragen dazu und nun können wir einfach auf die Crowdinvesting-Kampagne verweisen. Zum anderen gibt es viele Unterstützer der Bauwende, die wir gerne an Bord holen möchten. Es gibt sehr viel privates Engagement für den Klimaschutz und natürlich partizipieren wir als Unternehmen gerne daran. Jede Investorin, jeder Investor wird aus unserer Sicht zu einer Botschafterin, einem Botschafter des Holzbaus."



Mit dem zusätzlichen Kapital will Roland Kühnel die eigenen Prozesse weiter professionalisieren. Dazu zählt die Weiterentwicklung des firmeneigenen Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagementsystems, was beispielsweise eine dynamische Bilanzierung von CO2-Daten für die Bauprojekte ermöglicht. "Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Weiterentwicklung unseres Modulsystems und digitalen Bauteilkatalogs. Damit können wir aus standardisierten Bauteilen individuelle Gebäude planen und errichten", sagt Roland Kühnel.



Warnhinweis:

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.



Über GLS Crowd

Die Plattform GLS Crowd wurde 2017 von der GLS Bank initiiert. Sie ist eine Community für alle, um die ökologische und soziale Wende mit Crowdinvestments in Deutschland voranzutreiben. Die GLS Bank wählt diese anhand ihrer Anlage- und Finanzierungsgrundsätze aus und schlägt sie der Online-Plattform GLS Crowd zur Vermittlung vor. Die GLS Crowdfunding GmbH (Betreiberin der Plattform GLS Crowd) ist ein gebundener Vermittler gemäß § 3 (2) WpIG des Wertpapierinstituts CONCEDUS GmbH aus Eckental bei Nürnberg. Bei beiden Unternehmen handelt es sich um von der GLS Bank unabhängige Gesellschaften und nicht um gruppenangehörige Unternehmen.



Über timpla by Renggli

Mit der Marke 'timpla by Renggli' tritt die timpla GmbH als Anbieter für mehrgeschossige Häuser im Holzmodulbau auf. Diese werden seriell gefertigt. Alle Bauteile wie Wandaufbauten, Decken oder technische Einbauten sind bereits digital konstruiert und in einem digitalen Bauteilkatalog gebündelt. Timpla passt diese ebenfalls digital an individuelle Anforderungen der Kunden wie Grundstückmaße, Oberfläche/ Fassaden und Wohnungsmixe usw. an. Auf diese Art baut timpla individuelle Gebäude aus standardisierten Bauteilen, denen man die serielle Fertigung nicht ansieht. timpla ist ein Treiber der Bauwende zum nachhaltigen und schnellen Bauen und somit Teil der Lösung für Wohnungsbau- und Klimakrise. Die Gesellschafter Renggli AG, Saxovent, Sächsische Ärzteversorgung und MQ Real Estate haben timpla vor zwei Jahren gegründet. Spatenstich für Deutschlands größtes Holzmodulwerk war am 15.09.22. Der Produktionsstart ist für Sommer 2024 geplant.



Über WIWIN

WIWIN ist die führende deutsche Online-Plattform für nachhaltige Investments mit einer klaren Vision: das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das von Energiewendepionier Matthias Willenbacher gegründete Unternehmen vermittelt Kapital an Projektinhaber/innen in den Bereichen Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer/innen mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Insgesamt hat WIWIN bereits Kapital in Höhe von mehr als 145 Millionen Euro vermittelt. Seit Frühjahr 2021 bietet das Mainzer Unternehmen den kompromisslos grünen Aktienfonds "WIWIN just green impact!" an, der ausschließlich in Titel mit konsequenter ESG- und Impact-Strategie investiert.





