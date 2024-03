Die Nvidia-Aktie schloss am Montag bei 950 Dollar und stieg nachbörslich auf auf 954 USD. Damit ist das Allzeithoch nur noch des Unternehmens nur 24 Dollar entfernt. Mehrere Analysten sorgten mit neuen bullishen Einschätzungen für zusätzlichen Rückenwind. Die Bank of America hat die Nvidia-Aktie in ihre prestigeträchtige Liste der "besten Aktien für das zweite Quartal" aufgenommen, hervorgehoben ...

