NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo B von 270 auf 294 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Schweden seien zwar ein feines Unternehmen, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der hohe Absatzanteil in Europa im Lkw-Geschäft bei gleichzeitig andauerndem Abschwung in der Baubranche spreche aber für ein wenig aufregendes Jahr 2024. Trotz höherem Kursziel laute die Empfehlung für die Aktien daher weiter "Sector Perform"./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 01:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 01:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446

